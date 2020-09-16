معركة شرسة... ذئب يختطف طفلا وشبان سوريين يتدخلون... صور

خطف ذئب بري في أحد أرياف محافظة الرقة السورية طفلا صغيرا، وتدخل شابان من أهل قريته لتحصل معركة بينهما وبين الذئب أدت إلى تحرير الطفل وإصابة الثلاثة بجروح من أنياب الذئب.

وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في سوريا. حيث خطف ذئب بري طفلاً في منطقة معدان بريف الرقة الشرقي، أمس الثلاثاء، بحسب موقع "خبر اليوم".

وهاجم ذئب منزل الطفل، الذي يبلغ من العمر 8 أشهر ويدعى عبد السلام غسان الحسين وحمله من رأسه وهرب به.

ولحق شابان من القرية وهما خزام حمادي يبلغ من العمر 33 عاماً، وأنس ياسين مرعي الذي يبلغ 21 عاماً، الذئب وأنقذا الطفل من بين أنيابه.

وأدى ذلك إلى إصابة الشابين ببعض الجروح، وكذلك أصيب الطفل بجرح قاطع ونازف على خده.