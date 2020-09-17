كيفية تبريد الفم بعد تناول الأطعمة الحارة

قد تلجأ عند تناول الأطعمة الحارة إلى الماء البارد مثل الكثير من الناس، لكن هذا الأمر خاطئ تماما لأنه يسبب في انتشار الكابسيسين داخل الفم، والذي هو المركب النشط في الفلفل الحار.

وبحسب موقع "ذا هيلث سايت"، غالبا ما يكون الكابسيسين سببا للألم الناتج عن الطعام الحار، وينتج عنه الشعور بالحرقة في الفم نت

يجة تفاعل كيميائي يحدث عندما يرتبط الكابسيسين بمستقبلات الألم داخل الفم.

الكابسيسين هو مركب غير قابل للذوبان في الماء، وبالتالي فإن شرب الماء سوف يساهم في زيادة الأمر سوءا، وفي المقابل، فإنه قابل للذوبان في الدهون والزيوت.

فيما يلي طرق فعالة لمواجهة الإحساس بالحرقان بعد تناول الأطعمة الحارة:

شرب الحليب: طريقة فعالة جدا للتخلص من الحرقة والألم بعد تناول الأطعمة الحارة، وذلك لكونه قادر على إذابة وإزالة الكابسيسين وبالتالي التخلص من الأثر الحار.

تناول الزبادي: تعمل الدهون والزيت في منتجات الألبان مثل القشدة الحامضة الكاملة الدسم أو الزبادي، على إذابة الكابسيسين ومنحك الشعور بالراحة من الحرقة.

خذ بضع رشفات من مشروب كحولي: يذوب الكابسيسين أيضا في الكحول، هذا يعني أن بضع رشفات من الفودكا قد تساعد في سحق الألم الناجم عن تناول الفلفل الحار.

تناول زيت الزيتون أو زبدة الفول السوداني: كلا المنتجين يحتويان على نسبة عالية من الدهون والزيوت التي يمكن أن تصنع المعجزات لتبريد حرارة الفلفل الحار.

تناول الأرز أو الخبز: لا يمكنهم إذابة الكابسيسين مثل الدهون والزيوت والكحول، لكن يمكنهم منحك الشعور بالراحة من الحرقة والألم.