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    طائرة ركاب

    نفاد تذاكر رحلة طيران دون وجهة في 10 دقائق

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    أكدت شركة طيران أسترالية أنها حققت نجاحا مدويا ببيع تذاكر رحلة هي الأسرع مبيعا، ربما حول العالم.

    وأعلنت شركة "كانتاس" للطيران الأسترالية، اليوم الجمعة، أن جميع تذاكر الرحلة للشركة تستمر لمدة سبع ساعات دون توقف حول أستراليا، للمسافرين الذين فقدوا تجربة السفر الجوي، نفدت في غضون 10 دقائق فقط.

    أكبر طائرة ركاب بالعالم إيرباص A380
    © AFP 2020 / ERIC PIERMONT
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    وأفادت صحيفة "البيان"، صباح اليوم الجمعة، بأن متحدث باسم شركة الطيران، قد صرح بأنه "ربما تكون الرحلة هي الأسرع مبيعا في تاريخ كانتاس".

    ومن المقرر أن تقلع رحلة "جريت ساذرن لاند" ذات المناظر الخلابة دون وجهة من مطار سيدني، في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دون الحاجة إلى جواز سفر أو حجر صحي.

    وستأخذ الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787 دريملاينر، مسار طيران منخفض فوق مناطق الجذب الشهيرة، مثل أولورو والحاجز المرجاني العظيم وميناء سيدني، قبل أن تعود مرة أخرى من حيث انطلقت.

    وتم بيع المقاعد الاقتصادية بحوالي 780 دولارًا (570 دولارًا أمريكيا)، بينما بدأ سعر تذكرة درجة رجال الأعمال من 3787 دولارا أستراليا.

    وقالت كانتاس: "كنا على علم بأن هذه الرحلة ستكون رائجة، لكننا لم نتوقع بيعها في غضون 10 دقائق".

    وأضافت: "من الواضح أن الناس يفتقدون السفر وتجربة الطيران. وإذا كان هناك طلب، فسننظر بالتأكيد في القيام بالمزيد من هذه الرحلات ذات المناظر الخلابة في الوقت الذي ننتظر فيه جميعا فتح الحدود".

    وتلقت شركة الطيران الأسترالية الرئيسية ضربة مالية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، حينما ذكرت الشهر الماضي أن إيراداتها خلال 12 شهرا قد انخفضت بنسبة 20.6 في المئة، أي ما يعادل 4 مليارات دولار أسترالي.

    وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كانتاس، آلان جويس، إن الشركة واجهت في النصف الثاني من العام أصعب مجموعة من الظروف التي واجهتها الشركة خلال تاريخها البالغ 100 عام.

    وأوضح جويس في بيان، أمس الخميس: "هذه الرحلة، وربما أكثر مثلها، تعني العمل من أجل شعبنا، الذين هم أكثر حماسا من أي شخص آخر لرؤية الطائرات تعود للتحليق في السماء".

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, رحلة طيران, أستراليا
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