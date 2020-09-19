حشرات المن تغزو مدينة كراسنويارسك الروسية... فيديو

تداول مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الأيام الأخيرة صورا ومقاطع فيديو لمخلقوت صغيرة وهي تغزو مدينة كراسنويارسك الروسية، وقد بين العلماء أنها حشرات المن.

وغزت حشرات المن أسطح المنازل والباصات وانتشرت في الهواء بأعداد هائلة، ما أثار غضب سكان المدينة.

وعلقت مستخدمة على مقطع فيديو نشرته قبل أيام، "حشرات المن الطائرة تغزو مدينتنا.. والوضع مخيف".

وبحسب وسائل الإعلام، غزت الحشرات المدينة نهاية الأسبوع الماضي محاولة دخول المنازل والحافلات بشكل متكرر.

View this post on Instagram A post shared by Фотограф Шабаев Александр (@shag63a) on Sep 13, 2020 at 4:33am PDT

وقالت الأستاذة في جامعة سيبيريا الفيدرالية، أولغا تاراسوفا، إن حشرات المن جذبها اللون الأخضر لأوراق شجر البتولا البيضاء كما أنها انتشرت بشكل واسع بسبب ارتفاع غير عادي لدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تختفي قريبا مع انخفاض درجات الحرارة وهذه هي فرصتها الأخيرة للتزاوج.

وحسب رأي الخبراء، لا تشكل الحشرات أي ضرر على حياة أو صحة الإنسان.