حشرات المن تغزو مدينة كراسنويارسك الروسية... فيديو

وغزت حشرات المن أسطح المنازل والباصات وانتشرت في الهواء بأعداد هائلة، ما أثار غضب سكان المدينة.
А у нас в городе нашествие тли крылатой. Выглядит жутковато...#Красноярск #насекомые pic.twitter.com/nT57Kx8dpZ— Demakova Larisa (@iamproffi) September 14, 2020
وعلقت مستخدمة على مقطع فيديو نشرته قبل أيام، "حشرات المن الطائرة تغزو مدينتنا.. والوضع مخيف".
وبحسب وسائل الإعلام، غزت الحشرات المدينة نهاية الأسبوع الماضي محاولة دخول المنازل والحافلات بشكل متكرر.
View this post on Instagram
وقالت الأستاذة في جامعة سيبيريا الفيدرالية، أولغا تاراسوفا، إن حشرات المن جذبها اللون الأخضر لأوراق شجر البتولا البيضاء كما أنها انتشرت بشكل واسع بسبب ارتفاع غير عادي لدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تختفي قريبا مع انخفاض درجات الحرارة وهذه هي فرصتها الأخيرة للتزاوج.
وحسب رأي الخبراء، لا تشكل الحشرات أي ضرر على حياة أو صحة الإنسان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)