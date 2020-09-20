عادات سيئة تتسبب في ظهور الهالات السوداء

تصنف منطقة الجلد تحت العين من أكثر المناطق حساسية في جسم الإنسان، فهي عرضة لظهور الهالات السوداء التي تظهر الوجه متعبا ومرهقا للغاية.

وبحسب موقع "ذا هيلث سايت"، يمكن أن يشير وجود الهالات السوداء تحت العين إلى وجود مشاكل صحية في الجسم.

هناك عدة عوامل تسهم في ظهور الهالات السوداء، بما في ذلك الوراثة والشيخوخة والإجهاد العقلي أو البدني، والتغيرات الهرمونية ونقص التغذية وقلة النوم.

كما يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى تحفيز الجسم على إنتاج المزيد من الميلانين الذي يمنح البشرة لونها، وهو أيضا سببا في ظهور الهالات السوداء.

ومع التقدم في العمر، يصبح الجلد رقيقا ويفقد الدهون والكولاجين، وهذا ما يجعل الأوعية الدموية ذات اللون الأزرق المحمر تحت العين تبدو أكثر وضوحا.

ويمكن أن يؤثر الجفاف وفقر الدم سلبا على بشرة ما تحت العين، ويؤديان إلى تكوين الهالات السوداء.

كما تسهم بعض أنماط الحياة والعادات الغير صحيحة في ظهور الهالات السوداء تحت العينين، ومن أبرز هذه العادات:

النوم غير الكافي: الحصول على قسطا جيدا من النوم ليلاً أمرا مهما للصحة العامة، بما في ذلك للبشرة والعين، وإن قلة النوم تؤدي إلى ضعف في نشاط الدورة الدموية وظهور الهالات السوداء.

عدم إزالة مكياج العيون: عدم إزالة مكياج العيون يوميا يسبب في تراكم تلك المواد والمستحضرات على الجلد تحت العين، فيتغير لون تلك المنطقة وتبدين بمظهر غير مرغوب.

إزالة المكياج بطريقة قاسية: نظرا لكون الجلد تحت العين حساس للغاية، يجب استخدام تقنيات لطيفة وخفيفة على البشرة عند إزالة المكياج، إذ أن استخدام وسائل قاسية يتسبب في إلحاق الضرر بالبشرة، وظهور الهالات السوداء بمرور الوقت.

عدم تناول السوائل الكافية: يمكن أن يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى جفاف البشرة مما يجعلها تبدو خشنة ومتعبة، إذ أن الجفاف هو أحد أسباب ظهور الهالات السوداء لذا ينصح بالإكثار من شرب السوائل والماء.