الزمالك يكشف عن عروض تركية لمصطفى محمد وموعد وصول المدرب الجديد

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، يوم الأحد، عن تلقي مهاجم الفريق ومنتخب مصر، مصطفى محمد عرضين من الدوري التركي.

وقال مرتضى في تصريحات نقلتها قناة الزمالك، "هناك عرضان لمصطفى محمد من تركيا، الأول بـ5 ملايين يورو، والآخر بـ3 ملايين".



وأضاف: "سنأتي باللاعب وسنجلس معه خلال اجتماع مجلس إدارة لحسم مصيره".

مصطفى محمد سجل 30 هدفا في الدوري المصري، حتى الآن، منهم 13 هدفا مع الزمالك.

وكانت تقارير أشارت إلى أن مصطفى محمد تلقى عروضا من عدة أندية خارجية.

وفيما مسألة مدرب الفريق، قال مرتضى، "نبحث عن مدرب يستمر معنا لأطول فترة ممكنة، لذلك رفضنا تولي كريستيان جروس المسئولية شهرين، والمدرب الجديد ينقصه الاتفاق مع مساعديه".

وأوضح مرتضى منصور، أن "الزمالك يسعى إلى الإعلان اليوم الاثنين عن المدرب الجديد للفريق، مطالبا الجماهير بعدم القلق بشأن مستقبل الفريق".

ورحل المدرب السابق للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، بشكل مفاجئ بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، لينتقل لتدريب التعاون السعودي، ما وضع الفريق الأبيض في ورطة خاصة قبيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.