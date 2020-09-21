عون: "طبعا عجهنم"... ووسائل التواصل تشتعل انتقادا... فيديو

"طبعا عجهنم" عبارة أجاب بها الرئيس اللبناني ميشال عون صحفية عند سؤاله إلى ما ستؤول إليه الأمور في حال عدم توافق الفرقاء السياسيين على تشكيل الحكومة، لتشتعل من بعدها وسائل التواصل الاجتماعي "انتقادا"، ويتصدر هاشتاغ "رايحين_عجهنم" موقع تويتر في لبنان.

الردود بين العالم الافتراضي والواقعي كانت متشابهة إلى حد ما، في الشارع قال عدة مواطنين لوكالة "سبوتنيك": إن ما قاله الرئيس يثبط من عزيمة الشعب اللبناني في حين أن المواطن يحتاج إلى الثقة والأمل، وأنهم غير متفاجئين بما آلت إليه الأمور في ظل سنوات عديدة من الآداء السيئ، وأضافوا أنهم فعلا يعيشون في "جهنم" إشارة إلى الوضع الإقتصادي والمعيشي السيئ الذي يعانون منه، فيما طالب أحدهم "بتنحي" الرئيس ميشال عون.

أما على صعيد العالم الافتراضي فقد اشتعل موقع "تويتر" عبر هاشتاغ "رايحين_عجهنم" تعليقا على جواب الرئيس، شارك فيه عدد من الإعلاميين المحللين.

علّق الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، وهو مقرّب من رئيس عون: "شو عم بيصير عندكن بالقصر الجمهوري..!!؟؟ أين المستشارون والطامحون؟ كيف تقبلون بهذه الإطلالة غير المقبولة الوطنية والتي لا تليق برجل صاحب تاريخ، ضحى بكل حياته من أجل لبنان؟!، مضيفا "أولادي، هذا ‎ميشال عون العملاق، الذي لن يستطيع أحد من أقربائه أو مستشاريه أو الأقزام أن يرثه".

#جوزيف_أبو_فاضل:شو عم بيصير عندكن بالقصر الجمهوري..!!؟؟

أين المستشارين والطامحين؟كيف تقبلون بهذه الإطلالة الغير مقبولة الوطنية والتي لا تليق برجل صاحب تاريخ،ضحى بكل حياته من أجل لبنان؟!

أولادي هذا #ميشال_عون العملاق، الذي لن يستطيع أحد من أقربائه أو مستشاريه أو الأقزام أن يرثه! — Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) September 21, 2020

أما الإعلامي في قناة "mtv" آلان درغام، فقال أنه لأول مرة الرئيس عون يصارح الشعب اللبناني ويقول لهم رايحين عجهنم.

وقال الإعلامي في قناة "الجديد"، فراس حاطوم أن المتنبئ ميشال حايك يستطيع أن يخبر الشعب اللبناني أنهم ذاهبون نحو جهنم وواجب الرئيس الجمهورية أن يجنّب اللبنانيين الذهاب.

#ميشال_حايك فيه يخبرنا انو رايحين على جهنم اما #ميشال_عون فمفروض يكون عم يمنعنا نروح لهونيك ولما يقول انو بطل قادر يعني اعترف بالفشل!! #رايحين_عجهنم — Firas Hatoum (@ferashatoum) September 21, 2020

وشن المخرج والناشط السياسي لوسيان بو رجيلي هجوما لاذعا وقال: إنه من المشرف للرئيس أن يستقيل قبل أن يقول "رايحين عجهنم" لأنه ربان السفينة، مشيرا إلى انعدام الشرف.

اشرفلك تقدم استقالتك قبل ما تقول #رايحين_عجهنم وانت قائد الباخرة.

بس ما في شرف. — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) September 21, 2020

وغرد الإعلامي في قناة "الجديد" رامز القاضي متهكما:‏ "لا داعي للهلع ‎رايحين عجهنم".

لا داعي للهلع #رايحين_عجهنم 😰 — رامز القاضي (@ramezelkadi) September 21, 2020

وكتب الممثل نعيم حلاوي: "كنا رايحين عجهنم بس ما خلونا" موجها سهامه من خلال التغريدة للتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.

كنا #رايحين_عجهنم بس ما خلونا — Naim Halawi (@NaimHalawi) September 21, 2020

وقال الإعلامي يزبك وهبي في تغريدته: "رايحين عاجهنم إذا لم تنجح المبادرة الفرنسية ولم تتشكّل حكومة؛ عبارة ٌ تختصر المؤتمر الصحافي للرئيس ميشال عون الذي بدا غير راض ٍ ابدا ً عن الجو السياسي في البلاد.

#رايحين_عاجهنم إذا لم تنجح المبادرة الفرنسية ولم تتشكّل حكومة ؛ عبارة ٌ تختصر المؤتمر الصحافي للرئيس #ميشال_عون الذي بدا غير راض ٍ ابدا ً عن الجو السياسي في البلاد. — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) September 21, 2020

ودعى عضو “تكتل الجمهورية اللبنانية” النائب عماد واكيم الرئيس عون لكسر الأكثرية المعرقلة كاتباً: "رئيس الجمهورية يعلم إلى أين نحن ذاهبون في حال فشل المبادرة الفرنسية ‘جهنم’ حضرة الرئيس، أنت جزء من الأكثرية الحاكمة المعرقلة، ألا يستحق لبنان واللبنانيون الإنقاذ، ألا يستحقون عدم الذهاب إلى جهنم قم ‘واكسر ‘هذه الأكثرية فمصلحة لبنان فوق التحالفات المصلحية وما أوصلتنا إليه".

رئيس الجمهورية يعلم الى اين نحن ذاهبون في حال فشل المبادرة الفرنسية 'جهنم'

حضرة الرئيس ، انت جزء من الاكثرية الحاكمة المعرقلة، الا يستحق لبنان واللبنانيون الانقاذ، الا يستحقون عدم الذهاب الى جهنم

قم 'واكسر 'هذه الاكثرية فمصلحة لبنان فوق التحالفات المصلحية وما اوصلتنا اليه — imad wakim (@wakim_imad) September 21, 2020

وكان قد عقد عصر الاثنين مؤتمرا صحفيا للرئيس اللبناني ميشال عون تحدث فيه أبرز التطورات السياسية والعقد التي تحيط بتشكيل الحكومة.