أهداف مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون (3-1) في الدوري الإنجليزي... فيديو

بداية موفقة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في أولى مبارياته بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، بعدما تفوق على وولفرهامبتون بنتيجة (3-1).

كان مانشستر سيتي غاب عن الجولة الأولى بهدف الحصول على راحة مناسبة بعدما شارك في أدوار متقدمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في أغسطس/آب الماضي.

