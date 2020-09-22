"نصف دستة أهداف".. التعاون السعودي يتصدر تويتر بعد الانهيار الكروي أمام الشارقة

تصدر نادي التعاون السعودي موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بـ 60 ألف تدوينة، يوم الاثنين، بعد الهزيمة النكراء أمام نظيره الشارقة الإماراتي بنصف دستة أهداف ببطولة دوري أبطال آسيا.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، تعد الهزيمة الآسيوية الأكبر للتعاون في مشاركته القارية الثانية.

ولكنها ليست الهزيمة الأكبر في تاريخ النادي، حيث مني بهزيمة ساحقة أمام الرياض السعودي بنتيجة (7-1) عام 1998 بالدوري السعودي.

التعاون أثار الجدل في الآونة الأخيرة، خاصة بعد استقدام المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون بعد دفع الشرط الجزائي في عقده لنادي الزمالك المصري، ما أشعل عاصفة من التصريحات بين الناديين المصري والسعودي.

تم اختيار ويلتون سواريز من @SharjahFC 🇦🇪 كأفضل لاعب في مباراة #التعاون_الشارقة .



تقرير وأرقام المباراة 👈 https://t.co/vlcVxjpC1v pic.twitter.com/IHjhpbvkUs — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 21, 2020

خسارة مباراة الشارقة هي الثانية للمدرب الفرنسي كارتيرون منذ توليه القيادة الفنية للتعاون، حيث خسر المباراة الماضية أمام برسبوليس الإيراني بهدف دون رد منذ عدة أيام.

الفضيحة الكروية التي تعرض لها التعاون السعودي ببطولة دوري آبطال آسيا، تعد الأكبر في تاريخ المدرب الفرنسي، إذ كانت آخر هزيمة كبيرة تعرض لها وقت تدريبه ديجون عام 2009 في كأس الرابطة الفرنسية أمام سيدان بنتيجة 6-1.

حال رئيس نادي التعاون السعودي بعد الخسارة من الشارقة الأماراتي 6/0



تفتكرو ماذا سيفعل في كارتيرون.. ؟؟؟ pic.twitter.com/dgvkPTcFQZ — Remo (@Remo689190) September 22, 2020

وعبر مغردون ينتمون لنادي الزمالك المصري عن فرحتهم بالهزيمة النكراء للمدرب الفرنسي وفريقه، معتبرين أنه ترك الفريق في مرحلة حرجة من أجل الأموال.

فيما تذكر مغردون سعوديون الهزائم الكبيرة التي تعرضت لها الفرق السعودية خلال دوري أبطال آسيا، مثل خسارة النصر عام 1992 أمام نيسان الياباني في النهائي بخمسة أهداف دون رد.

بعد 20 عام، و 7 أشهر، و 13 يوم..

الشارقة يكسر رقمه التهديفي القياسي

الذي سجله في مرمى الهلال بعد سداسيته في مرمى التعاون.! pic.twitter.com/uh8Ol7IOVg — علي السُّلمي (@_alialsolami) September 21, 2020

أما مغردو الإمارات فاحتفوا بانتصار الشارقة، وتذكروا فوز نفس الفريق على الهلال السعودي بخمسة أهداف دون رد قبل 21 عاما.

رد فعل مرتضى منصور بعد هزيمة كارتيرون مع نادى التعاون!! #زملكاوى#انا_لا_اشتقت pic.twitter.com/EI5HhNJnol — محمد الحوته (@DSCYEkjr46mhBeV) September 22, 2020

وعلى جانب آخر، اعتبر رئيس الزمالك المصري، أن "هذا هو جزاء تصريحات رئيس التعاون السعودي، ‏وأن هذا جزاء من يفتري على مرتضى منصور".‏