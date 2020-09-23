نيمار ينتظر عقوبة قاسية قد تبعده عن الملاعب لنهاية العام

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان ينتظر عقوبة قاسية قد تبعده عن الملاعب لنهاية العام الجاري.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن العقوبة التي سيتعرض لها نيمار بسبب كلماته العنصرية لمدافع مارسيليا هيروكي ساكاي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الفرنسي.

كان خبراء قراءة الشفاه أكدوا إهانات ألفارو غونزاليس العنصرية الموجهة لنيمار.

وأشارت الصحيفة إلى،

"أنه قد يعاقب نيمار وغونزاليس على تلك الإهانات العنصرية بعقوبة لا تقل عن الإيقاف 8 مباريات".

وتنص المادة التاسعة من لائحة دوري المحترفين الفرنسي، أن "أي إهانة على أساس العرق أو الجنسية أو الإيديولوجية، يعاقب عليها بالإيقاف ما بين 8 إلى 10 مباريات".

Neymar podría jugar hasta el 2021



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ويعني إيقاف نيمار وغونزاليس لـ (8 أو 10 لقاءات) الغياب عن مباريات فريقيهما في الدوري حتى بداية عام 2021.