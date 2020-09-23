بمناسبة اليوم الوطني...رحالة سعوديون يقطعون 350 كيلومترا مشيا على الأقدام في 13 يوما..فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمجموعة من الرحالة السعوديين وهم يقطعون مسافة تصل لقرابة 350 كلم، مشيا على الأقدام من الباحة إلى أبها، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ90 للملكة العربية السعودية.

وتستغرق الرحلة التي بدأها فريق يعرف باسم "رحالة الجنوب"، 13 يوما.

وبحسب المقاطع المصورة التي تم تداولها، فإن الرحالة البالغ عددهم 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاما، وذكر أحدهم بأنهم يقومون بهذه الرحلة للسنة الثالثة على التوالي، تزامنا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني.

ووجّه الرحالة رسالة إلى المجتمع بالمحافظة على الصحة من خلال المشي ومحاربة الأمراض بالمشي، وبأن الرياضة لجميع الفئات وليس فقط صغار السن.

وتحتفل السعودية بالعيد الوطني في الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويتم فيه إقامة الفعاليات والاحتفاليات والألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد.