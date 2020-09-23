لقب "أصغر متزلج على الماء"... رضيع بعمر 6 أشهر... فيديو

الرضيع ريتش هافريز حطم الرقم القياسي حين تزلج في بحيرة «باول» جنوب يوتا الأمريكية، ممسكاً بعصا معدنية وقد رُبطت قدماه بأمان على لوح خشبي، فيما كان المركب يجره عابراً للبحيرة، ويظهر في الفيديو والده أيضاً على متن مركب آخر يسير بمحاذاة الرضيع الذي يتزلج على الماء.

انتشرت صور لطفل رضيع بعد أن تم نشر مقطع فيديو تزلج على الماء، وظهر فيديو على Instagram حيث يمكننا رؤية الطفل، من مدينة سانت جورج، وسجل الرقم القياسي لكونه أصغر طفل على الإطلاق في التزلج على الماء، وفقًا لمطالبة الأسرة. شارك والدا الطفل كيسي وميندي همفريز صورة وفيديو لطفلهما الصغير، ريتش، وهو يتزلج في بحيرة باول قبل أيام قليلة.

في منشور على إنستغرام، كتب الوالدان: "ذهبت للتزلج على الماء بمناسبة عيد ميلادي لمدة 6 أشهر. يبدو أن هذه مشكلة كبيرة ..." ، وأضافوا معها #worldrecord. يحتوي الحساب الذي نُشرت فيه الصورة على جدول زمني مخصص خصيصًا للصبي الذي يستمتع بمغامرات في الهواء الطلق مع والديه. أكد والدا الطفل الصغير أن ريتش كان يبلغ من العمر ستة أشهر وأربعة أيام فقط وقت التقاط الفيديو، وكشفوا أنه تفوق على أصغر رقم قياسي معروف بستة أيام.

وفقًا لـ "Buzzfeed"، فإن الرقم القياسي السابق لنفس الإنجاز احتفظت به "أوبورن أبشر" في عام 2016 عندما كان عمرها ستة أشهر و 10 أيام. كما شارك آباؤهم هذا الإنجاز الفريد على حساباتهم على Instagram.

كان الأشخاص سريعون في الرد على الفيديو المنتشر للطفل، وكان من بين الإيجابيات تعليق مستخدم يُدعى Cinnabuuns كتب: "سيحظى بأفضل طفولة على الإطلاق". مستخدمة آخرى تدعى ماري كتبت كلمة "مذهلة" وأضافت معها قلبًا أزرق.

ومع ذلك، لم يكن الجميع معجبًا بما شاهدوه مع بعض الناس الذين ينتقدون الآباء لاستخدامهم طفلهم كأداة للحصول على الشهرة. وأضاف ريسوبفر: "إذا كان ينبغي أن تكون هذه فرحة، فقد أساءت بالتأكيد فهم مصطلح "الفرح"، وأضافوا: "إنه طفلك الأول، أليس كذلك؟ من المدهش ما يفعله الآباء بأطفالهم لمدة 15 دقيقة من الشهرة!". وكتب آخر ينتقد "انظر إلى هذا!!!! كيف يمكنك القيام بذلك لطفل عمره 6 أشهر فقط من أجل الشهرة؟".