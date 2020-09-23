"نصف دستة أهداف"... تشيلسي يسحق بارنسلي في كأس الرابطة

أحرز أهداف تشيلسي الستة، تامي أبراهام في الدقيقة (19)، وكاي هافيرتز هاتريك في الدقائق (28- 55- 65)، وروز باركلي وأوليفيه جيرو في الدقائق (49، 83).
It's six! GIROUDDDDDD! 👏— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 23, 2020
🔵 6-0 🟡 [83'] #CHEBAR pic.twitter.com/x7Vt5wp0vT
وبدأ هافرتز، الذي انضم إلى تشيلسي من باير ليفركوزن مقابل 71 مليون جنيه استرليني (90 مليون دولار)، مباراتي فريقه في الدوري الممتاز أمام برايتون أند هوف ألبيون وليفربول لكنه أظهر براعته أمام بارنسلي المنافس في الدرجة الثانية.
Scored his first goal for Chelsea today...— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 23, 2020
And his second.
And his third.
🔥 @kaihavertz29 #CHEBAR pic.twitter.com/1cQw2EhPKz
بهذا الفوز تأهل تشيلسي للدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، لينتظر البلوز في الدور المقبل مواجهة الفائز من توتنهام هوتسبير وليتون أورينت.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)