"نصف دستة أهداف"... تشيلسي يسحق بارنسلي في كأس الرابطة

فاز نادي تشيلسي الإنجليزي على نظيره بارنسلي بنتيجة (6-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

أحرز أهداف تشيلسي الستة، تامي أبراهام في الدقيقة (19)، وكاي هافيرتز هاتريك في الدقائق (28- 55- 65)، وروز باركلي وأوليفيه جيرو في الدقائق (49، 83).

وبدأ هافرتز، الذي انضم إلى تشيلسي من باير ليفركوزن مقابل 71 مليون جنيه استرليني (90 مليون دولار)، مباراتي فريقه في الدوري الممتاز أمام برايتون أند هوف ألبيون وليفربول لكنه أظهر براعته أمام بارنسلي المنافس في الدرجة الثانية.

Scored his first goal for Chelsea today...



And his second.



And his third.



🔥 @kaihavertz29 #CHEBAR pic.twitter.com/1cQw2EhPKz — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 23, 2020

بهذا الفوز تأهل تشيلسي للدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، لينتظر البلوز في الدور المقبل مواجهة الفائز من توتنهام هوتسبير وليتون أورينت.