الزمالك المصري يعلن اسم المدرب الجديد لفريق الكرة الأول

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مساء اليوم الأربعاء، اسم مدرب الفريق الجديد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلتها قناة النادي الرسمية، إن "المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو هو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالزمالك".



وكشف رئيس الزمالك تفاصيل عقد باتشيكو، حيث يتقاضى م ليون و300 ألف دولار وهو مساعديه الثلاثة.

ومن المقرر أن يتولى القيادة الفنية للفريق من المباراة المقبلة، حيث يبدأ عقده مع الزمالك منذ الخميس 25 سبتمبر/أيلول الجاري، حسب تصريحات رئيس النادي.

باتشيكو سبق له تدريب الزمالك خلال موسم 2014/2015، حيث قاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 9 تعادل اثنتين وخسر واحدة، بمعدل تهديفي وصل لـ 19 هدفا وتلقت شباك الزمالك 7 أهداف.

مرتضى منصور: البرتغالي جيمي باتشيكو هو المدير الفني الجديد لفريق الكرة. ⚽📝

رحبوا معنا بمديرنا الفني الجديد وتمنوا له حظًا جيدا معنا.. 🤝⁦🇵🇹 pic.twitter.com/GTnXBEknJq — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 23, 2020

كان المدير الفني السابق للزمالك باتريس كارتيرون استقال فجأة من تدريب الزمالك ودفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 250 ألف دولار، ليتولى الإدارة الفنية لنادي التعاون السعودي.