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    جمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية

    الزمالك المصري يعلن اسم المدرب الجديد لفريق الكرة الأول

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مساء اليوم الأربعاء، اسم مدرب الفريق الجديد.

    وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلتها قناة النادي الرسمية، إن "المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو هو المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالزمالك".

    مصطفى محمد لاعب المنتخب الأوليمبى المصري يحتفل بهدف فريقه الأول أمام مالي، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، 8 نوفمبر 2019
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    نجم هجوم الزمالك يطلب الرحيل عن صفوف الفريق
    وكشف رئيس الزمالك تفاصيل عقد باتشيكو، حيث يتقاضى مليون و300 ألف دولار وهو مساعديه الثلاثة.

    ومن المقرر أن يتولى القيادة الفنية للفريق من المباراة المقبلة، حيث يبدأ عقده مع الزمالك منذ الخميس 25 سبتمبر/أيلول الجاري، حسب تصريحات رئيس النادي.

     باتشيكو سبق له تدريب الزمالك خلال موسم 2014/2015، حيث قاد الفريق في 12 مباراة، فاز في 9 تعادل اثنتين وخسر واحدة، بمعدل تهديفي وصل لـ 19 هدفا وتلقت شباك الزمالك 7 أهداف.

    كان المدير الفني السابق للزمالك باتريس كارتيرون استقال فجأة من تدريب الزمالك ودفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 250 ألف دولار، ليتولى الإدارة الفنية لنادي التعاون السعودي.

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    الكلمات الدلالية:
    مدرب, الزمالك
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