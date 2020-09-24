 أتليتيكو مدريد يضم لويس سواريز رسميا من برشلونة... فيديو

قال أتليتيكو مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، إنه ضم لويس سواريز قادما من غريمه المحلي برشلونة، بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى مهاجم أوروغواي ستة مواسم مع الفريق الكتالوني.

وأوضح برشلونة في بيان منفصل أن أتليتيكو سيدفع ستة ملايين يورو (سبعة ملايين دولار)، كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره 33 عاما.

ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة عبر العصور، قبل موسم من نهاية عقده مع الفريق القطالوني.

وقال أتليتيكو في بيان،

"أتليتيكو مدريد وبرشلونة توصلا لاتفاق من أجل انتقال لويس سواريز ويتبقى الكشف الطبي والاتفاق الرسمي على العقد بين اللاعب والنادي".

وسيودع سواريز برشلونة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وتابع برشلونة في بيان، "برشلونة يود أن يعبر عن امتنانه للاعب على التزامه، ويتمنى له النجاح في المستقبل".

Luis Suarez leaves Barcelona training ground for the final time (with a tears in his eyes apparently) pic.twitter.com/kIxZYKfgeV — Joe Morrison (@joefooty) September 23, 2020

وسيحل سواريز بدلا من ألفارو موراتا في هجوم أتليتيكو بعد رحيل المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الإيطالي مع حق الشراء.

ونال سواريز، الذي انضم إلى برشلونة في 2014 قادما من ليفربول، لقب الدوري الإسباني أربع مرات ومثلهم في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

1️⃣9️⃣8️⃣ goals in 2️⃣8️⃣3️⃣ games

💙❤️ Third leading goalscorer in Barça history

🔫 #9raciasLuis pic.twitter.com/gKFNispmSg — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020

استطاع سواريز أن يحرز 198 هدفا ويصنع 109 آخرين خلال 283 مباراة مع برشلونة بمعدل 23.837 دقيقة لعب.

Agreement with FC Barcelona over the transfer of @LuisSuarez9.



ℹ️ https://t.co/TKCcXFRsoE pic.twitter.com/pgJSChYN8F — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 23, 2020

وفضل رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد عدم الاعتماد على سواريز، إذ يسعى لتغيير وإعادة بناء تشكيلة الفريق، كما رحل أيضا أرتورو فيدال (33 عاما) إلى إنتر ميلان.

وعلى الرغم من كثرة إصاباته في الموسم الماضي مع برشلونة أحرز سواريز 16 هدفا في 22 مشاركة في التشكيلة الأساسية في الدوري، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة. وتصدر موراتا قائمة هدافي أتليتيكو برصيد 12 هدفا.

وأصبح سواريز ثالث مهاجم ينتقل بين برشلونة وأتليتيكو في الأعوام الأخيرة، إذ سبقه ديفيد بيا الذي انضم إلى أتليتيكو في 2013، فيما انضم أنطوان غريزمان إلى برشلونة في العام الماضي.

وبينما نجح بيا مع أتليتيكو إذ أحرز 13 هدفا وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري في موسم 2013-2014 فشل غريزمان في الارتقاء لمستوى التوقعات مع برشلونة بعدما كلف النادي 120 مليون يورو (140.86 مليون دولار).