فيديو وصور لمستخدمي التلسكوب... اليوم كويكب يمر بالأرض على مسافة أقرب من القمر

يقترب كويكب من الأرض بشدة، اليوم الخميس 24 سبتمبر/ أيلول، عندما يدور بالقرب من كوكبنا على مسافة أقرب من القمر، يحدث ذلك في الساعة 7:18 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "11:18 بالتوقيت العالمي"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": أن كويكبا صغيرا "بحجم حافلة المدرسة" اكتشف في 18 سبتمبر 2020 من جبل مرصد ليمون في ولاية أريزونا، والذي يقدر أن قطره ما بين 15 إلى 30 قدمًا، ومن المتوقع أن يمر عبر سطح كوكبنا بنحو 13 ألف ميل من غرفة التنفس. يقع هذا أقل بكثير من مدار أقمارنا الصناعية الثابتة بالنسبة للطقس والتي تقع على ارتفاع نحو 22 ألف ميل فوق سطح الأرض.

سيحدث أقرب اقتراب له من الأرض، اليوم حوالي الساعة 7:12 صباحًا بالتوقيت شرق الولايات المتحدة "11:18 بالتوقيت العالمي"، حيث تتنقل فوق جنوب شرق المحيط الهادئ ، بالقرب من أستراليا ونيوزيلندا.

من غير المتوقع أن يصطدم الكويكب، المعروف باسم "2020 SW"، بالأرض، وفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (Center for Near Earth Object Studies CNEOS) في مختبر الدفع النفاث.

On Oct. 20, our @OSIRISREx spacecraft travels #ToBennuAndBack to take a sample of the asteroid, precisely targeting a location & avoiding hazards on the way.@Dr_ThomasZ and mission managers will discuss the sample collection attempt Sept. 24, at 3pm ET: https://t.co/Gg1moZe0Pd pic.twitter.com/sAKMk7URUa — NASA (@NASA) September 22, 2020

لكنه سيقترب وفقا للتقرير المنشور على موقع "لايف ساينس" (Live Science)، ويمر على بُعد نحو 16 ألفا و700 ميل "27 ألف كيلومتر" من الأرض، وفقا لمشروع التلسكوب الافتراضي (Virtual Telescope Project).

في الصورة المنشورة في تغريدة على تويتر لموقع "إيرث سكاي" رسم بياني يوضح حركة كويكب صغير "2020 SW" سيمر قريبًا جدًا من الأرض في 24 سبتمبر لدرجة أن جاذبية كوكبنا ستغير سرعة الصخور الفضائية وتثني مسارها عبر الفضاء. يشير الخط الأخضر إلى مسار الكويكب، بينما يشير الخط الأصفر إلى الشمس. يمثل الخط الرمادي مدار القمر، ولكن ليس مقياسًا. رسم توضيحي لمركز الكوكب الصغير.

A small asteroid - labeled 2020 SW - will pass closer than the moon's distance this week and closer than TV or weather satellites. Read: https://t.co/hMIxI8f2S4



This approach is so close, and the asteroid is so small, that Earth's gravity will bend the space rock's trajectory. pic.twitter.com/ID2MDNCKIS — EarthSky (@earthskyscience) September 21, 2020

لوضع هذا في المنظور الصحيح، يتدلى القمر في المتوسط على مسافة 238 ألفا و900 ميل "384 ألف كيلومتر" من أرضنا، أو نحو 30 من قطر الأرض. وسوف يمر هذا الكويكب على مسافة نحو 2.1 من قطر الأرض.

وهذا يعني أن كويكب "2020 SW" سيمر على مسافة أقرب من أقمار التلفزيون والطقس الاصطناعية، التي تدور على بعد نحو 22 ألفا و300 ميل "35 ألفا و888 كيلومترا" من الأرض، وفقا لموقع "إيرث سكاي" (EarthSky).

سيبدو الكويكب أكثر سطوعا عند اقترابه من الأرض، لكنه لن يكون مرئيا بالعين المجردة، فإذا كنت تريد عرضا واضحا لصخرة الفضاء تلك، فالأفضل زيارة موقع التلسكوب الافتراضي الإلكتروني، والذي يعرض موجزا مباشرا بدءا من الساعة 6 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة "22:00 بالتوقيت العالمي".