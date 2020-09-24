خبير يكشف ميزات في أجهزة "الأزرار" القديمة تفوق الهواتف الذكية الحديثة

تتمتع الهواتف التي تعمل بضغطة زر، على الرغم من مظهرها غير المحبوب مقارنة بالهواتف الذكية، بشعبية ثابتة أخيرا.

قال بافيل مياسويدوف، الشريك ومدير شركة "إنتل" الفكرية ريسيرف، لوكالة "برايم" إن أجهزة الهواتف التي تعتمد على الأزرار تحافظ على شحن البطارية لفترة أطول من الأجهزة الجديدة.

وأشار إلى أن لديها قدرة اتصال أكثر استقرارًا.

وقال الخبير: "تتمتع هذه الأجهزة بعدد من المزايا مقارنة بالهواتف الذكية، فهي تحافظ على شحن البطارية لفترة أطول، ولا تحتاج إلى شحنها كل يوم، فهي أكثر مقاومة للتغيرات في درجات الحرارة، وغالبًا ما يكون لها إشارة جيدة في المناطق التي قد تفقد الاتصال فيها".