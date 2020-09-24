اختصاصي روسي يكشف الفرق بين أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد

وأفاد دافيدوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أنه مع الإنفلونزا، على عكس نزلات البرد، تستمر درجة الحرارة المرتفعة لفترة طويلة وغالبًا لا تصبح طبيعية حتى عند تناول الأدوية الخافضة للحرارة.

بالإضافة إلى ذلك، مع الإنفلونزا، يعاني المرضى من احمرار العين والسعال الصدري وآلام العضلات ونزيف الأنف بسبب ترقق جدران الأوعية الدموية في الأنف.

وقال الطبيب: "أعراض البرد مختلفة. الشخص الذي أصيب بنزلة برد يعاني من التهاب في الحلق وصوت أجش ويعاني من الصداع وقد تتضخم الغدد الليمفاوية ويظهر الغثيان والسعال".

وأشار دافيدوف إلى أنه من خلال زيارة الطبيب في الوقت المناسب، يمكن علاج الإنفلونزا في غضون أربعة إلى خمسة أيام، مضيفًا أن التطعيم هو أفضل حماية ضد المرض.