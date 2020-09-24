هيفاء وهبي تكشف سر شخصية رانيا

تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن شخصيتها "رانيا" في مسلسل "أسود فاتح"، الذي يبدأ عرضه، الأحد المقبل 27 سبتمبر/أيلول، عبر منصة "شاهد vip".

وقالت هيفاء إن شخصيتها في المسلسل متلونة تبتسم لبعضها مظهرة طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضا في الظهر، بحسب موقع "في الفن".

وأضافت أن هذا أكثر ما جذبها للقصة، إضافة إلى "تنوع العداوات بين الشخصيات، وواقعية الأحداث حيث تتشابك الأيدي ما دام هناك مصالح مشتركة، ولاحقا لا تتوانى تلك الشخصيات عن خيانة بعضها بعضا عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك".

وتابعت: "نراها تبرر لنفسها ارتكاب الفظائع براحة تامة وقناعة مطلقة ما دامت بعيدة عن الأعين، فيما تصبح تلك الفظائع والاقترافات خطرة فقط عندما تكون عُرضة للانكشاف".

وأشارت هيفاء وهبي إلى أنه يجمعها بشخصية رانيا "العناد والهدوء والذكاء" وتكمل ممازحة: "رغم أن دم هيفا أخف من دم رانيا".

يذكر أن هيفاء تقوم بدور رانيا، ابنة رجل أعمال كبير (نبيل نور الدين) الذي لا يثق بابنه سيف (شريف سلامة)، لذا يقرر أن يسلم ابنته إدارة شركاته مبكرا، ما يجعل منها شخصية عمليّة تواجه الظروف بجدية وحسم، ولكن ذلك يضعها في الوقت نفسه بمواجهة شقيقها.

ورغم طيبة شخصيتها وقلبها، تتعرض رانيا لظروف ستغير حياتها، خاصة عندما يقف لها أعداؤها بالمرصاد، فيصبح لزاما عليها المواجهة بدهاء.

وكانت هيفاء وهبي انتهت من تصوير مسلسلها "أسود فاتح" قبل 3 أسابيع، بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي تسبب في عدم عرضه بشهر رمضان 2020.

ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.