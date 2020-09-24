اكتشاف قبر غامض عمره 1500 عام في ألمانيا... صور وفيديو

في ألمانيا، في ولاية "ساكسونيا أنهالت" الفيدرالية، أثناء إعداد موقع لمزرعة دواجن، تم اكتشاف قبر شخص نبيل عاش قبل 1500 عام خلال هجرة الأمم الكبرى. يقول الخبراء إن هذا هو أهم اكتشاف في البلاد منذ 40 عامًا.

يقول الخبراء في علم الآثار في ألمانيا إن هذا هو أهم اكتشاف في البلاد منذ 40 عامًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، وجد في ولاية ساكسونيا أنهالت في مركز الدفن، وجد العلماء مرجلًا من البرونز، يُفترض أنه قد يكون هناك رماد للمتوفى في الداخل.

Tomb of an ancient Germanic lord is unearthed with a circle of six women around a cauldron who 'may have been killed or sacrificed themselves' on his death 1,500 years ago via https://t.co/pevZ0rUZti https://t.co/g06lwk5abP — Jodi 💅 (@Jodi_Ann_Arias) September 22, 2020

أوضحت عالمة الآثار سوزان فريدريك من متحف تاريخ ما قبل التاريخ قائلة "لم نعثر على رفاته بعد".

© Photo / CFA Archaeology Ltd عالمة آثار في منطقة عرش آرثر في اسكتلندا

كانت الهياكل العظمية لست نساء ملقاة حول المرجل، يقول الباحثون إنهم قد يكونوا أخوات أو زوجات المتوفى، ومع ذلك، يظل لغزًا ما إذا كانوا قد قُتلوا خصيصًا لدفنهم أو إذا ضحوا بأنفسهم.

Tomb Of An Ancient Germanic Lord – 1500years Old https://t.co/1dv7HffTcb — Click Gist (@clickgists) September 23, 2020

داخل المقبرة، عثر علماء الآثار أيضًا على بقايا 11 حيوانًا، بما في ذلك ماشية وكلاب وخيول، كل هذا يدل على دفن شخص رفيع المستوى هنا، بالإضافة إلى ذلك تم العثور على 60 قبراً آخر بالقرب من القبر، وفقًا للتقديرات الأولية، ظهرت المقبرة القديمة بين عامي 480 و 530 م بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، ثم غزت العديد من القبائل الغرمانية، على سبيل المثال الهون، مناطق لم تعد تحت حماية الرومان.

Tomb of an ancient Germanic lord is unearthed with a circle of six women around a cauldronhttps://t.co/JOcXzzZnOt — B.C. Begley (@BC_News1) September 22, 2020

كما احتوت القبور على: وعاء زجاجي، وعدة ثياب مذهبة، وسيف ودرع من الحديد، وعملة ذهبية للإمبراطور زينو، وأكثر من ذلك بكثير، ويُعتقد أن الأواني الزجاجية المزينة بنقوش غير عادية، صنعها حرفيون جالو رومانيون يعيشون على ضفاف نهر الراين. فقط هم من امتلكوا هذه التقنية.