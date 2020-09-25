يجب تجنب شرائه… الطعام الأكثر سمية بأرفف متاجر البقالة

يعتبر إعداد قائمة معدة مسبقا للمنتجات الغذائية المطلوب شرائها من محلات البقالة أحد أكثر طرق تحقيق استفادة قصوى خلال الرحلة إلى السوبر ماركت.

إذ تساعدك القائمة في الاستعداد لتخزين جميع الأطعمة التي تحتاجها لإعداد الوجبات وتساعدك أيضا على الوصول إلى أهدافك الغذائية الصحية على أفضل وجه، ولكن ربما تقوم فقط بتخريب كل جهودك إذا قمت بشراء أسوأ يوجد بالبقالة.

إذ يوجد عنصر واحد سام تمامًا ويجب تجنبه دائمًا على أرفف المتاجر، إنه أسوأ عنصر في أرفف البقالة يجب تجنبه، وهو المعجنات المخبوزة مسبقا، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That، المختص بالتغذية.

لمذا يجب تجنب تناوله؟

يقول الموقع إنه بالنظر إلى المعلومات الغذائية الموجودة على ظهر أكياس هذه المعجنات المخبوزة فإنه تعتير أسوأ شيء يمكن أن تضيفه إلى عربة التسوق.

ويلفت الموقع إلى أنه -على سبيل المثال- تحتوي كعكة واحدة فقط من أحد منتجات المخبوزات، على 290 سعرًا حراريًا، وتحتوي على 13 جرامًا من الدهون، و370 ملليجرامًا من الصوديوم، و31 جرامًا من السكر، و 2 جرامًا من البروتين، وجرامًا من الألياف.

Fresh out of the oven. Proudly serving Starbucks coffee, freshly baked pastries and more, Studio Café & Bakery is your morning hot spot. pic.twitter.com/Dcqgv7d1Gj — Royal Sonesta Boston (@SonestaBoston) September 23, 2020

ويشير الموقع إلى أن هذه الوجبات الخفيفة ليست فقط ذات سعرات حرارية عالية، ولكنها غنية بكل شيء - بما في ذلك الدهون والصوديوم والسكر.

وإذا قرأت قائمة مكونات باقي هذه المنتجات، فسترى أن النجم الرئيسي هو السكر، وغالبًا ما يتبعه شراب الذرة عالي الفركتوز. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة عدم وجود ألياف هنا تقريبًا تعد ضربة أخرى.

. @Hostess_Snacks brings back of a trio of seasonal baked desserts to welcome spring 2020, including Strawberry Twinkies, Carrot Cake Donettes, and Spring Cupcakes pic.twitter.com/WmQenv2GQL — Dan Shuftan (@StateStSports) April 1, 2020

إذ أنه عندما تأكل شيئًا منخفض الألياف، تشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول إحدى هذه القنابل السكرية، لذا تناولها يعني تناول المزيد من الطعام، ما يعني استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

تقول توري أرمول، المتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية الأمريكية (AND):

"لا تحتوي الكثير من الأطعمة عالية المعالجة على الكثير من العناصر الغذائية المسببة للشبع مثل البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والألياف، وكلها مهمة جدًا لشبعك وإبقائك ممتلئًا. وليس سراً أن هناك علاقة قوية بين الأطعمة السكرية وزيادة الوزن".

لذلك في المرة القادمة التي تتسوق فيها من البقالة، تأكد من تخطي خيارات المعجنات المعالجة.