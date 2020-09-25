كريم فهمي يروي كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"... فيديو

ظهر الفنان المصري كريم فهمي في حوار تلفزيوني، حيث روى كواليس مسلسله الأخير "ونحب تاني ليه".

وتصدر فهمي مؤشرات الأكثر بحثًا على محرك غوغل، بعد حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ليروي كواليس دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وكشف فهمي، خلال حواره عن أن "نهاية مسلسل ونحب تاني ليه لم تتغير على الإطلاق".

وتابع كريم فهمي: "مؤلف المسلسل كتب النهاية التي تم عرضها منذ بداية كتابة المسلسل الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين المشاهدين، مضيفا: "عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركه في العمل لأنه كان منظومة متكاملة".

وأوضح كريم فهمي: "عوامل نجاح شخصيتي في المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير في تأدية دوره".