حلوى العرقسوس تقتل أمريكيا بسكتة قلبية

تسببت حلوى العرقسوس في وفاة رجل أمريكي متأثرا بسكتة قلبية بعد أن واظب على تناولها لفترة طويلة.

وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن عامل بناء أمريكي توفي بعد أن تناول كيسا ونصف من الحلوى يوميا لبضعة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل الذي يبلغ من العمر 54 عاما، سقط فجأة أثناء تناول الغداء في مطعم للوجبات السريعة، ليتم نقله على الفور لمستشفى ماساتشوستس العام.

وأفاد الأطباء بعد الكشف عليه بأنه يعاني من نقص خطير في البوتاسيوم، ما سبب له مشاكل خطيرة في القلب. وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي له ليفيق ويخبر الأطباء أنه تناول كيسا ونصفا من الحلوى يوميا لعدة أسابيع، ثم توفي الرجل في اليوم التالي.

وصرح طبيب القلب نيل بوتالا، من مستشفى ماساتشوستس العام: "إن تناول كمية صغيرة من العرقسوس يمكن أن يزيد من ضغط الدم قليلاً".

وأشار بوتالا إلى أن المشكلة تكمن في حمض الجلسريزيك الموجود في العرقسوس، حيث إنه يمكن أن يسبب انخفاضاً خطيراً في البوتاسيوم واختلالاً في المعادن الأخرى.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد حذرت من أن تناول كمية قليلة من العرقسوس يومياً لمدة أسبوعين يمكن أن يسبب مشكلة في ضربات القلب، خاصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً.