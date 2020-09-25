ترشح أحمد عبد اللطيف في القائمة المختصرة لجائزة "آراب ليت" لعام 2020

أعلنت جائزة Arablit الإنجليزية عن قائمتها القصيرة في القصة العربية المترجمة للإنجليزية لعام 2020، وجاء ضمن القائمة قصة "لحية وشارب وإصبعان زائدان في اليد اليسرى" للكاتب أحمد عبد اللطيف.

تم اختيار القصص المختصرة لهذا العام، كما في السنوات الماضية، من قبل هلال شومان ودنيا كمال والمترجمة الحائزة على جائزة ArabLit Story لعام 2019 سواد حسين.

ومن المقرر أن يتم نشر جميع القصص في القائمة المختصرة في عدد شتاء 2020 من مجلة ArabLit الفصلية؛ ويتم تقاسم قيمة الجائزة بين المؤلف والمترجم الفائزان والبالغة 500 دولار.

ترشح أحمد عبد اللطيف فى القائمة المختصرة لجائزة ArabLit Story لعام 2020 - https://t.co/FMaiYoDYnE — جبير المليحان (@jubairm) September 25, 2020

وأحمد عبد اللطيف، روائي ومترجم صدر له عدد من الروايات منها "صانع المفاتيح، عالم المندل، كتاب النحات، إلياس، وحصن التراب، وسيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج". كما قام بترجمة عدد من الأعمال المهمة منها "لاورا وخوليو لـ خوان مياس، الذكريات الصغيرة والبصيرة وثورة الأرض ومسيرة الفيل لـ سراماجو"، ترشحت روايته "حسن التراب" في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018.