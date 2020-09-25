دراسة: منتجات صبغ الشعر المنزلية لا صلة لها بمعظم أنواع السرطان

تدعو نتائج دراسة علمية حديثة إلى الطمأنينة ضد المخاوف من أن الاستخدام الشخصي لصبغات الشعر بشكل منتظم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

كان الباحثون يبحثون عن علاقة محتملة بين صبغة الشعر وأنواع معينة من السرطان لسنوات، ولكن في حين أن وكالة أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد صنفت التعرض أثناء العمل لصبغات الشعر على أنه مادة مسرطنة محتملة، فلا يوجد تحذير بشأن الحالة الشخصية، تستخدم لأن الأدلة غير حاسمة. ظهرت دراسة غير المرجح أن تعرض النساء اللائي يصبغن شعرهن في المنزل أنفسهن لخطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لنتائج دراسة جديدة نُشرت حديثا.

نظرت هذه الدراسة الأخيرة التي نُشرت في المجلة الطبية "BMJ" في بيانات من نحو 117ألفا و200 ممرضة في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، والتي تضمنت تفاصيل عن تعرضهن لصبغة الشعر، لم تكن النساء مصابات بالسرطان في بداية الدراسة وتم متابعتهن لمدة 36 عامًا.

أظهرت النتائج عدم وجود خطر متزايد للإصابة بأغلب أنواع السرطان أو الوفاة بسبب السرطان لدى النساء اللواتي أبلغن عن استخدام صبغات شعر دائمة مقارنة بأولئك اللائي قلن إنهن لم يستخدمن مثل هذه الأصباغ.

Home hair dye products have no link to most cancers, study findshttps://t.co/4rOSScl9A1 — 7News Boston WHDH (@7News) September 3, 2020

قال بول فارواه، أستاذ وبائيات السرطان في جامعة كامبريدج في الولايات المتحدة: "النتيجة الرئيسية هي أنه لا يوجد فرق في معدل الإصابة بالسرطان بشكل عام لدى النساء اللواتي يستخدمن صبغات الشعر وأولئك الذين لم يستخدمن".

Home hair dye products have no link to most cancers, study finds https://t.co/Ohi0CPdLD7 — Philadelphia Tribune (@PhillyTrib) September 12, 2020

وجدت الدراسة أن استخدام صبغة الشعر لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة أو الدماغ أو القولون أو الكلى أو الرئة أو الدم والجهاز المناعي أو معظم سرطانات الجلد أو الثدي.