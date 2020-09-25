فرنسا... الاعتداء على شابة بسب تنورتها... فيديو

وقالت الطالبة إن ثلاثة شبان اعترضوا طريقها يوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر الجاري في بداية فترة ما بعد الظهر خلال نزهة كانت تقوم بها بالقرب من قناة شبه جزيرة أندريه مالرو في ستراسبورغ.
وقام الشبان الثلاثة بمهاجمتها لفظيا ووصفوها بأبشع الألفاظ قبل أن يعتدوا عليها جسديا لمجرد أنها كانت ترتدي تنورة.
Une quinzaine de témoins ont assisté à l’agression de cette jeune femme à #strasbourg mais personne n’a réagi.— Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) September 22, 2020
Si vous avez des informations sur cette agression contactez @PoliceNat67
pic.twitter.com/W4AzCJUjLj
مضيفة أن أحد المعتدين عليها قام بإمساكها من ذراعيها وعنفها قبل أن يوجه لها الشاب الآخر لكمة في وجهها، بحسب ما نشر موقع "يورو نيوز".
ووقع الاعتداء أمام المارة الذين لم يتحركوا لمساعدتها ليلوذ الشبان الثلاثة بالفرار، وتقدمت الشابة بشكوى للشرطة التي فتحت تحقيقا في القضية التي هزت المدينة.
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