فرنسا... الاعتداء على شابة بسب تنورتها... فيديو

تعرضت شابة فرنسية تبلغ من العمر 22 عاما في مدينة ستراسبورغ لاعتداء عنيف من قبل ثلاثة شبان لارتدائها تنورة، لتثير موجة من ردود الفعل في المجتمع الفرنسي، في الوقت الذي أثار فيه وزير التربية جان ميشال بلانكار موضوعا يتعلق بتنظيم لباس الطالبات في المدارس.

وقالت الطالبة إن ثلاثة شبان اعترضوا طريقها يوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر الجاري في بداية فترة ما بعد الظهر خلال نزهة كانت تقوم بها بالقرب من قناة شبه جزيرة أندريه مالرو في ستراسبورغ.

وقام الشبان الثلاثة بمهاجمتها لفظيا ووصفوها بأبشع الألفاظ قبل أن يعتدوا عليها جسديا لمجرد أنها كانت ترتدي تنورة.

Une quinzaine de témoins ont assisté à l’agression de cette jeune femme à #strasbourg mais personne n’a réagi.

Si vous avez des informations sur cette agression contactez @PoliceNat67

pic.twitter.com/W4AzCJUjLj — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) September 22, 2020

مضيفة أن أحد المعتدين عليها قام بإمساكها من ذراعيها وعنفها قبل أن يوجه لها الشاب الآخر لكمة في وجهها، بحسب ما نشر موقع "يورو نيوز".

ووقع الاعتداء أمام المارة الذين لم يتحركوا لمساعدتها ليلوذ الشبان الثلاثة بالفرار، وتقدمت الشابة بشكوى للشرطة التي فتحت تحقيقا في القضية التي هزت المدينة.