زيدان يوضح حقيقة رغبته في التعاقد مع لاعبين جدد لريال مدريد

أوضح زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حقيقة رغبته في التعاقد مع لاعبين جدد لفريقه.

ونقلت "رويترز" عن زيدان قوله إنه "لا يرغب في ضم أي لاعب جديد قبل إغلاق باب الانتقالات، حتى رغم ظهور فريقه مفتقدا القوة الهجومية خلال تعادله بدون أهداف مع مستضيفه ريال سوسيداد في مباراته الافتتاحية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بداية الأسبوع الجاري".

لكن في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل مباراة ريال مدريد الثانية في الموسم خارج ملعبه ضد ريال بيتيس غدا السبت، أكد زيدان أنه سعيد باللاعبين الموجودين في حوزته. وقال المدرب الفرنسي "هذه هي التشكيلة التي أملكها ولن أطلب ضم أي لاعب جديد.

وتابع: "الكل يرغب في معرفة من سينضم لكني راض عن تشكيلتي. سنبذل الكثير من الجهد لنصبح في أفضل شكل حتى يمكننا تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".

وأضاف "أي شيء يمكن أن يحدث لكن في الوقت الحالي مثل أي مدرب آخر أرغب في انتهاء فترة الانتقالات بأقصى سرعة، كل ما أريده الحديث عن المباريات".

وتلقى زيدان دفعة هذا الأسبوع بعد تعافي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وإيدن هازارد من الإصابة لكنه اعترف بأن اللاعبين الثلاثة من المستبعد أن يشاركوا ضد بيتيس لأنهم لم يتدربوا بما يكفي.

وخسر ريال مدريد 2-1 في آخر زيارة له إلى بيتيس في مارس/ آذار قبل أن تتوقف كل الأحداث الرياضية في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستهل النادي الأندلسي، الذي يقوده مدرب ريال مدريد السابق مانويل بليجريني، الموسم بطريقة مثالية وفاز 1-صفر على ألافيس و2-صفر على ريال بلد الوليد.