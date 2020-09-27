مصر... اندلاع حريق في استاد طنطا

اندلع حريق هائل باستاد طنطا الرياضي في مصر، وامتدت ألسنة اللهب إلى مدرجات الاستاد وتصاعدت ألسنة اللهب أعلى المدرجات بصورة كبيرة.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، يحاول رجال الحماية المدنية حاليا دخول الاستاد للسيطرة عليه.

وفور اندلاع الجريق انتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق وجاري السيطرة على الحريق وتشير الموشرات الأولية إلى أنه بسبب ماس كهربائي.

يذكر أنه تم ندب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق.