أهداف مباراة برشلونة وفياريال (4-0) في الدوري الإسباني... فيديو

بدأ فريق برشلونة الإسباني مشواره في الدوري الإسباني بفوز عريض على نظيره فياريال بنتيجة (4-0)، يوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن الجولة الثالثة من الليغا.

أحرز أهداف برشلونة، أنسو فاتي "هدفين"، ميسي من ركلة جزاء، باو توريس مدافع فياريال بالخطأ في مرماه، في الدقائق (15، 19، 35، 45) على الترتيب.



رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط في المركز العاشر ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما تجمد رصيد فياريال عند 4 نقاط في المركز الثامن.