أهداف مباراة الزمالك والجونة (4-3) في الدوري المصري... فيديو

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره الجونة بنتيجة (4-3)، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف الزمالك، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود علاء (هدفين) من ضربتي جزاء في الدقائق (40، 56، 66، 90+4)، بينما أحرز أهداف الجونة، والتر بواليا "هدفين"، ولؤي وائل، في الدقائق ( 14، 75، 79).

محمود علاء يقود الزمالك للفوز على الجونة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء🎯



7 أهداف شهدت مباراة الزمالك والجونة 🔥pic.twitter.com/QAWdU6orVk — جول مصر (@goaleg) September 27, 2020

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 61 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الجونة عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.