لحل مشكلة الازدحام... الروبوت الروسي "بروموبوت" يبدأ العمل في شركة تشيلية

وسيقدم الروبوت الروسي المشورة للعملاء باللغات الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية، حسبما صرحت الشركة لوكالة "سبوتنيك".

يقوم الروبوت بتحليل وحفظ 120 ألف عنصر تجاري: أغذية، منتجات أطفال، كيماويات منزلية، مواد بناء وسلع أخرى.

ويمكن أن يساعد المتسوقين على معرفة مدى توفر المنتج والأسعار والعروض الترويجية والعروض الخاصة.

وقام المطورون الروس بترقية مستشعرات العقبات المثبتة في الروبوت بشكل مخصص للشركة التشيلية.

علق أوليغ كيفوكورتسيف، مدير التطوير في شركة "بروموبوت":

"إن تدفق الأشخاص في سوبر ماركت وول مارت يشبه مترو الأنفاق في ساعة الذروة. ولجعل حركة الروبوت آمنة ومستقلة قدر الإمكان، ابتكر مهندسونا مستشعرات عقبات فريدة من نوعها - فهي أسرع وأكثر دقة وأكثر موثوقية من أي حلول في السوق. نأمل أنه من خلال التعاون مع وول مارت، سنكون قادرين على التوسع هذا التطور لروبوتات "برومبوت" الأخرى في أي بلد في العالم. إنه نجاح كبير لاختبار الاختراعات الروسية في سلسلة البيع بالتجزئة الأكثر شهرة في العالم".