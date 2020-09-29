"وسط الأمطار" عرض أزياء من نوع مختلف في فرنسا... فيديو

شاركت مئات النساء في عرض أزياء من نوع خاص، والذي أقيم تحت مسمى "إيجابية الجسد"، في العاصمة الفرنسية باريس.

العرض تحدى الإجراءات الاحترازية وهطول الأمطار، من أجل إيصال رسالته في أن تتقبل المرأة ذاتها أي كان شكلها أو وزنها أو عرقها.

واستمتعت المشاركات بعروض الملابس تحت الأمطار التي هطلت بغزارة، ما يعد تشجيع للنساء على عدم الخجل من أوزانهن التي قد تعتبر "غير مثالية"، طبقا لمعايير صناعات الموضة والأزياء التجارية العالمية.



وقالت جورجيا ستين، وهي إحدى منظمات العرض: "الهدف من عرض الأزياء هذا هو أن يتمكن الجميع من التعرف على أنفسهم، وأن يقبل الجميع أنفسهم كما هم".

وأضافت، أنها "لفتة طيبة تجاه النفس والآخرين، مهما كان العمر، ومهما كان نوع الجسم، ومهما كانت الإعاقة، وأيا كان المرض"، وفقا لموقع "يورو نيوز".