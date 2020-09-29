بالفيديو... رجل يغوص في البحر للسباحة مع سمكة قرش غير ضارة فكانت المفاجأة المثيرة"

أصيب شاب بالذعر بعد الغوص في المحيط الهادئ في إنسينيتاس، مقاطعة سان دييغو، للسباحة مع ما اعتقد أنها سمكة قرش متشمسة فقط، ليدرك أنها بيضاء ضخمة.

غالباً ما تحتل حوادث هجوم أسماك القرش على البشر عناوين الأخبار حول العالم. وتدور الحكاية دوماً حول سبّاح أو راكب أمواج مسكين يواجه وحشاً مفترساً ينوي ابتلاعه، رغم أنه لم يفعل ما يستفز ذلك الحيوان للهجوم عليه.

إذا كان السباح محظوظاً، فإنه سيفقد ذراعه أو ساقه فقط. أما الضحايا الأقل حظاً فسوف يفقدون حياتهم كلها، يعني هذا الاحتمال، بالنسبة لمعظمنا، أن وجودك في مياه تملؤها أسماك القرش ليس أمراً مستحبّاً.

Man dives into sea to swim with harmless shark only to find it was ‘great white' #SmartNews https://t.co/kLpRqLQwkA — Reggaeologist (@reggaeology) September 29, 2020

تدول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو على التيك توك يظهر فيه شاب يقفز إلى المحيط الهادئ في إنسينيتاس، مقاطعة سان دييغو، كاليفورنيا، بالقرب من سمكة قرش كبيرة بينما يصور صديقه من أمان القارب، يبدو أنه وأصدقاؤه يعتقدون في البداية أنها سمكة قرش متشمس غير ضارة نسبيًا، لكن عند اصطدامه بالمياه، أصيب بالذعر، مدركًا أنه قد يكون من الأنواع الأكثر عدوانية، شوهدت السمكة الرمادية تضرب في الماء، وعاد إلى أصدقائه، وقال الغواص المشار إليه باسم رايدر: "كانت هذه فكرة سيئة".

يُظهر الفيديو زعنفة سمكة كبيرة تتحرك فوق سطح الماء بينما يقف رجل على قارب يشاهده قبل الغوص فيه، ثم شوهدت سمكة الوحش وهي تضرب قبل أن تنغمس تحت الماء ثم يستدير الشاب ويحاول السباحة مرة أخرى بينما يصرخ أحدهم خلف الكاميرا: “ارجع إلى القارب!”.

كانت لحظات مليئة بالخوف والمغامرة، المصور يحاول أن يتبع القرش بالكاميرا بينما يسمع الرجل في الماء وهو يصرخ: “آه! لقد لمستها!.

Man dives into sea to swim with harmless shark only to find it was ‘great white' https://t.co/42GoVtXQkl — MSN UK (@msnuk) September 29, 2020

شوهد القرش يدور حوله ويمر بالقرب من القارب تحت سطح الماء.

Terrifying moment a 4-metre great white shark breaches the surface pic.twitter.com/7omJkXkR8c — The Sun (@TheSun) September 27, 2020

قال بعض المستخدمين إن أسماك القرش المتشمس وأسماك القرش البيضاء الكبيرة غالبًا ما يتم الخلط بينهما، وأن السمكة الضخمة في اللقطات قد تكون في الواقع سمكة قرش متشمس.

تعتبر أسماك القرش المتشمس واحدة من أكبر أنواع أسماك القرش ولكنها تتحرك ببطء وتتسامح بشكل عام مع الغواصين، بينما يمكن أن يكون البيض الكبار أكثر عدوانية وخطورة على البشر، وقال مستخدمون آخرون إن الغوص ربما لم يكن أفضل فكرة بغض النظر عن أنواع أسماك القرش.