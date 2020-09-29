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    أبرز أطعمة الحصاد الخريفي

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    تعدّ تقوية النظام المناعي عاملا أساسيا للوقاية من الأمراض وإعداد الجسم للشتاء.

    يقوم الناس عادة في فصل الخريف بتكديس وتخزين الحصاد الموسمي فواكه الصيف والخريف في آن واحد، استعدادا لفصل الشتاء، حيث يصل الليل في وقت مبكر، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وينخفض معظم النمو الخضري، كما تبدأ الحيوانات في التحضير للهجرة لندرة الطعام المتوافر عادةً خلال فصل الشتاء، حيث إن فصل الخريف يستمر من شهر أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وفي فصل الخريف تصبح الفواكة والمحاصيل جاهزة للأكل ويتم التقاطها، وكما يحدث تساقط لأوراق الأشجار والمحاصيل، كما يبدأ فيه حدوث تغيير في لون أوراق الشجر، وذلك نتيجة الاستجابة لدرجات الحرارة الباردة ويغيير ضوء النهار حيث تتوقف الأوراق عن إنتاج مادة الكلورفيل ذات اللون الأخضر والتي تسمح لها بالتقاط أشعة الشمس وتوليد الطاقة، استعداداتنا لحلول فصل الشتاء ببرودته وأطعمته ومشروباته، لذلك يجب أن نهيئ أجسادنا لتحمل الأمراض بتقوية أجهزة المناعة، وهنا يحل السؤال حول ما هي تلك الأطعمة، وكيف ستفيدنا، كما ينصح الخبراء بعدم أكل أكثر من 3 ثمرات فاكهة في اليوم الواحد، كالكمثرى، التين، التفاح، وينصحون أيضًا بتناول بعض اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الإكثار من لحم السمك الغني بالبروتينات والمعادن. وفي هذا الإطار سيتم التحدث عن أبرز أطعمة الحصاد الخريفي:

    -التفاح:

    فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، وبالتحديد فيتامين C، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان ويحتوى على الألياف المساعدة في فتح الشهية بالإضافة إلى ذلك فإن التفاح غني بالعناصر التى تساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء ويمكن أن يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وتناول التفاح بشكل مستمر يضمن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلاً عن قدرته في تنشيط الجسم وتحفيز العضلات لأي مجهود بدني قادم.

    تفاح
    rjeem
    تفاح

    -اليقطين:

    يعد مصدر ممتاز لفيتامين A،والبوتاسيوم بالإضافة لقدرة اليقطين على تحسين الرؤية إذا كنت تعاني من ضعف النظر، كما أنه غني بالفيتوسترول، والتي قد تقلل من الكولسترول السيئ ورغم احتوائه على السكريات فهو قليل السعرات الحرارية بما يفيد في تقليل الدهون.

    اليقطين الناضج في ولاية ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية
    © CC BY 2.0 / Dane / Edit -1-9
    اليقطين الناضج في ولاية ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية

    - الملفوف:

    فهي مصدر جيد للحديد، ويساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، وكذلك فيتامين K، الذي يعزز صحة العظام، بالإضافة إلى فيتامين C.

    الملفوف في روسيا
    © Sputnik . Aleksandr Kondratuk
    الملفوف في روسيا

    - القرنبيط:

    هو مصدر ممتاز للفيتامينات C و K ، مما يساعد على تنظيم الاستجابة الالتهابية، وغني بحمض الفوليك ، وهو أمر ضروري لأي امرأة تفكر في الحمل لأنها تساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي.

    © Sputnik . Sergey Subbotin
    قرنبيط

    - التين:

    هذه الفاكهة الصيفية الخريفية هي مصدر صلب للألياف، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وتعزيز التحكم في نسبة السكر في الدم، ومنع الإمساك، والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو غني بالبوتاسيوم، المساعد فى التحكم في ضغط الدم.

    Sputnik
    التين

    - الشمندر:

    علاج فقر الدم، يعمل على فتح الشهية وزيادة القابلية على تناول الأطعمة، علاج انخفاض الضغط، ويقي الإنسان من الإصابة بالرشح ونزلات البرد خاصة في أيام الشتاء، يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب، ويعتبر البنجر مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنجنيز، مما يساعد على امتصاص الكالسيوم وتجلط الدم.

    الشمندر
    Youtub/wqeqaa
    الشمندر

    - الكمثرى:

    تعد مصدر جيد للألياف، وفيتامين C المضاد للأكسدة، والنحاس الذي قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، والمغذيات التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالكالسيوم، يمكن الحصول على ما يقدر بـ16% من قيمة فيتامين C من خلال تناول حبة كمثرى كبيرة، كذلك توفر كل ثمرة واحدة 4 جرامات من الألياف ويمكن تناول الكمثرى مباشرة أو مسلوقة، أو مع الخبز أو مع القرفة والتوابل.- الرمانتعد ثمار الرمان جوهرة الفاكهة فى خصائصها الصحية. وفقًا للأخصائية جانيل فونك، فهي معبأة بمضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض والألياف والبوتاسيوم ، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحسن ضغط الدم بالإضافة لحمايته عمل الدماغ و تعزيز قوة الذاكرة، و الحماية من تصلّب الشرايين.

    الكمثرى
    © Photo / Pixabay//_Alicja_
    الكمثرى

    - التوت البري:

    يُجدد نشاط البشرة، ويحميها من ظهور التجاعيد المبكرة لأنه غنى بمضادات الأكسدة بما في ذلك ارتفاع الألياف والأدوية الحيوية وكلاهما مفيد لصحة القناة الهضمية، والتعبئة في فيتامين يعالج التهابات المثانة، والمسالك البولية.

    التوت البري
    © Sputnik . Gresei
    التوت البري

    - البطاطا الحلوة:

    تحتوى البطاطا على فيتامين A، وفيتامين C، وهي غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمواد المضادة للأكسدة وتمد الجسم بالطاقة وتعمل على ضبط مستويات ضغط الدم واتزان السوائل في الجسم.- العنبغني بمضادات الأكسدة التي تسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض كالقلب والشرايين والسكر وبعض أنواع السرطان بالإضافة لتقوية المناعة وتعزيزها وبفضل احتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم فهو يقى من التشنجات العضلية.

    بطاطا حلوة
    © Photo / Pixabay
    بطاطا حلوة

    هذه الأطعمة تحسن دفاعاتك في فصل الخريف، وهو ما يجبرنا على تكييف طعامنا مع الظروف المناخية الجديدة والطعام المتوفر في السوق، ومع اقتراب موسم أمراض الجهاز التنفسي، تكون تقوية النظام المناعي عاملا أساسيا للوقاية وإعداد الجسم للشتاء. 

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