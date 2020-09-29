تأكيد اكتشاف بحيرة المياه الرابعة على كوكب المريخ... صور

تعتبر المياه السائلة من أكثر الأمور أهمية بالنسبة للحياة وأكثرها حيوية بالنسبة لعلماء البيولوجيا، حيث يشكل وجود المياه على أي كوكب نقطة فاصلة لإمكانية وجود حياة على سطحه من عدمها.

وخلال مسيرة البحث المضني عن آثار للحياة على الكوكب الأحمر تم تأكيد اكتشاف 3 بحيرات باطنية على المريخ، لكن العلماء أكدوا اليوم، وجود بحيرة رابعة على سطح كوكب المريخ بعد سنوات من البحث والتقصي.

ويتوقع العلماء أن البحيرات المكتشفة شديدة الملوحة، ما قد يجعل من الصعب على أي حياة ميكروبية أن تعيش فيها، ومع ذلك، من الممكن أن يشكل وجودها فرصة كبيرة لظهور أشكال جديدة من الحياة.

وتشير الدراسات إلى أن الغلاف الرقيق الذي يحيط بكوكب المريخ، يجعل من إمكانية الاحتفاظ بالمياه السائلة على سطحه "شبه مستحيلة"، لكن المياه الباطنية لديها فرصة كبيرة للبقاء تحت الغلاف الصخري الكبير للكوكب، بحسب "بي بي سي".

تم إجراء الاكتشاف الأخير باستخدام بيانات من جهاز رادار على المركبة الفضائية "Mars Express" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (Esa)، والتي تدور حول الكوكب الأحمر منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2003.

Buried lakes of liquid water discovered on Mars... but are they 'too salty' to contain any... Life on Mars? @BBCNews #science : https://t.co/MJ7r0An92q pic.twitter.com/M4LbWBIK0w — Remy Dean 🏴‍☠️ (@DeanAuthor) September 29, 2020

وأبلغ باحثون في عام 2018 عن وجود علامات لبحيرة باطنية، عن طريق البيانات التي جمعت من رادار مارسيس.

وأشارت البيانات إلى وجود بحيرة تحت سطح الأرض يبلغ عرضها 20 كيلومترًا وتقع على بعد 1.5 كيلومتر تحت أسفل رواسب طبقات القطب الجنوبي للكوكب.

واستند هذا الاكتشاف إلى 29 ملاحظة جمعتها مارسيس بين عامي 2012 و2015.

Astronomers claim to spot multiple bodies of liquid water on Mars https://t.co/1rzrIzvbH3 pic.twitter.com/99xZVXL4Ex — Gizmodo (@Gizmodo) September 29, 2020

لكن العلماء أكدوا الآن من خلال دراسة تضم فريقا واسعا من العلماء، وجود هذه البحيرة من خلال تحليل بيانات أكثر من 134 صورة وملف بيانات جمعتها المركبة الفضائية بين عامي 2010 و2019.