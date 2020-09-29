أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي وركلات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية... فيديو

تأهل فريق توتنهام هوتسبير للدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي ضمن الدور ثمن النهائي.

توتنهام استطاع حسم المباراة بركلات الترجيح (5-4)، اليوم الثلاثاء، بعدما انتهى الزمن الأصلي بالتعادل (1-1).

أحرز أهداف المباراة لتشيلي، الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة (19)، فيما أحرز الأرجنتيني إريك لاميلا هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة (83).



أما عن ركلات الترجيح فسجل لتوتنهام (إريك داير، إريك لاميلا، بيير إميل هويبرغ، لوكاس مورا، هاري كين).

وأهدر مايسون مونت ركلة تشيلسي، فيما سجل كل من: (تامي أبراهام، سيزار أزبيليكويتا، جورجينيو، إيمرسون بالمييري.



وشهدت المباراة شدا وجذبا بين مدرب توتنهام جوزيه مورينيو والمدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، قبل أن يتصافحا مرة أخرى في نهاية المباراة.