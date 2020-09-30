"مواقف كوميدية" مورينيو يشتبك مع لامبارد ويبحث عن لاعبه في دورة المياه.. فيديو

تأهل فريق توتنهام هوتسبير للدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي ضمن الدور ثمن النهائي.

توتنهام استطاع حسم المباراة بركلات الترجيح (5-4)، يوم الثلاثاء، بعدما انتهى الزمن الأصلي بالتعادل (1-1).

وشهدت المباراة العديد من المواقف الكوميدية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يعرف عنه إثارته للجدل في كثير من الأحيان.

مورينيو ودورة المياه

أثار مورينيو، الجدل من جديد، وذلك بعد تركه أرض الملعب قبل نهاية مباراة فريقه أمام تشيلسي بقرابة الـ13 دقيقة.

مورينيو استشاط غضبا بعد هجمة مرتدة لتشيلسي كاد على إثرها هودسون أودوي أن يسجل الهدف الثاني للبلوز.

Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan Tottenham'da tuhaf olaylar: Mourinho tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden soyunma odasına indi https://t.co/QBa9y9Kvki pic.twitter.com/r0qepQlUFV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 29, 2020

المدرب البرتغالي توجه سريعا بعد انتهاء الهجمة وغادر أرض الملعب مسرعا في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، والتقطت الكاميرات فيديو لمورينيو وهو يبحث عن إيريك داير الذي اضطر للمغادرة نحو دورة المياه.

وبعد أقل من دقيقة عاد الثنائي معا إلى أرض الملعب.

شجار مورينيو ولامبارد

دخل مورينيو في مشادة مع مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، على خط التماس بين لامبارد، حيث قال المدرب البرتغالي، "اللعنة، عندنا تخسر (3-0) لا تشجع فريقك مثلما تفعل الآن على خط التماس، (في إشارة لمباراة وست بروميتش قبل يومين)".

كان تشيلسي تلقى 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة وست بروميتش في الجولة الثالثة قبل أن يعوض الفارق ويخرج متعادلا في الشوط الثاني.

شجار خط التماس بين لامبارد ومدربه السابق مورينهو :



مورينهو : اللعنه، عندنا تخسر 3-0 لا تشجع فريقك مثلما تفعل الان على خط التماس ( في إشارة لمباراة وست بروميتش قبل يومين )



لامبارد : إجلس وإهدأ



😂😂pic.twitter.com/2FoBRvMKJQ — E P L W O R L D (@EPLworld) September 29, 2020

ورد عليه لامبارد بكل هدوء قائلا، "اجلس واهدأ".

ويبدو أن مورينيو تدارك خطأه سريعا حيث أظهرت الكاميرات سبشيال وان وهو يصافح لامبارد قبل ركلات الترجيح بين الفريقين.

يذكر أن لامبارد (41 عاما) عمل كلاعب تحت قيادة "سبيشال وان" مورينيو في تشيلسي خلال الفترة منذ عام 2004 حتى 2007 بجانب موسم 2013-2014، وهو أكثر مدرب عمل معه قبل اعتزاله الكرة في 2017.

لامبارد و مورينهو قبل ركلات الترجيح 🤝pic.twitter.com/eJLrdyLJ6O https://t.co/YNzgreYFUX — E P L W O R L D (@EPLworld) September 29, 2020

إيريك داير والمرحاض

حصل إيريك داير على جائزة رجل مباراة توتنهام وتشيلسي بعد لقاء رائع قدمه حيث قاد فريقه للتأهل لربع نهائي كأس الرابطة.

#FútbolHD ¡Un día que no olvidará! Eric Dier dejó el partido por unos minutos por una necesidad, casi le hacen un gol al Tottenham, un rabioso Mourinho lo buscó al baño, vencieron al Chelsea por penales y fue elegido mejor jugador del partido. Pero para él, el mejor fue otro... pic.twitter.com/5ihKgXYHG1 — Habla Deportes (@HablaDeportes) September 29, 2020

واستغل داير اللقطة التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بتركه للمباراة وذهابه لدورة المياه، وبحث مورينيو عنه، حيث وضع الجائزة على باب المرحاض ونشر صورة عبر إنستغرام وكتب عليها "رجل المباراة الحقيقي".