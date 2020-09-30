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    مشادة بين مورينيو ومدرب تشيلسي فرانك لامبارد في مباراة توتنهام والبلوز

    "مواقف كوميدية" مورينيو يشتبك مع لامبارد ويبحث عن لاعبه في دورة المياه.. فيديو

    © REUTERS / MATT DUNHAM
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    تأهل فريق توتنهام هوتسبير للدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد فوزه  على ضيفه تشيلسي ضمن الدور ثمن النهائي.

    توتنهام استطاع حسم المباراة بركلات الترجيح (5-4)، يوم الثلاثاء، بعدما انتهى الزمن الأصلي بالتعادل (1-1).

    وشهدت المباراة العديد من المواقف الكوميدية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يعرف عنه إثارته للجدل في كثير من الأحيان.

    مورينيو ودورة المياه

    أثار مورينيو، الجدل من جديد، وذلك بعد تركه أرض الملعب قبل نهاية مباراة فريقه أمام تشيلسي بقرابة الـ13 دقيقة.

    مورينيو استشاط غضبا بعد هجمة مرتدة لتشيلسي كاد على إثرها هودسون أودوي أن يسجل الهدف الثاني للبلوز.

    المدرب البرتغالي توجه سريعا بعد انتهاء الهجمة وغادر أرض الملعب مسرعا في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، والتقطت الكاميرات فيديو لمورينيو وهو يبحث عن إيريك داير الذي اضطر للمغادرة نحو دورة المياه.

    وبعد أقل من دقيقة عاد الثنائي معا إلى أرض الملعب.

    شجار مورينيو ولامبارد

    دخل مورينيو في مشادة مع مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، على خط التماس بين لامبارد، حيث قال المدرب البرتغالي، "اللعنة، عندنا تخسر (3-0) لا تشجع فريقك مثلما تفعل الآن على خط التماس، (في إشارة لمباراة وست بروميتش قبل يومين)".

    كان تشيلسي تلقى 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة وست بروميتش في الجولة الثالثة قبل أن يعوض الفارق ويخرج متعادلا في الشوط الثاني.

    ورد عليه لامبارد بكل هدوء قائلا، "اجلس واهدأ".

    ويبدو أن مورينيو تدارك خطأه سريعا حيث أظهرت الكاميرات سبشيال وان وهو يصافح لامبارد قبل ركلات الترجيح بين الفريقين.

    يذكر أن لامبارد (41 عاما) عمل كلاعب تحت قيادة "سبيشال وان" مورينيو في تشيلسي خلال الفترة منذ عام 2004 حتى 2007 بجانب موسم 2013-2014، وهو أكثر مدرب عمل معه قبل اعتزاله الكرة في 2017.

    إيريك داير والمرحاض

    حصل إيريك داير على جائزة رجل مباراة توتنهام وتشيلسي بعد لقاء رائع قدمه حيث قاد فريقه للتأهل لربع نهائي كأس الرابطة.

    واستغل داير اللقطة التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بتركه للمباراة وذهابه لدورة المياه، وبحث مورينيو عنه، حيث وضع الجائزة على باب المرحاض ونشر صورة عبر إنستغرام وكتب عليها "رجل المباراة الحقيقي".

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    الكلمات الدلالية:
    كأس الرابطة, توتنهام, تشيلسي, مورينيو
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