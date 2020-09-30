الطاهي نصرت التركي في ورطة بأمريكا... السلطات أغلقت مطعمه الجديد

يستعد الطاهي التركي الشهير، نصرت غوكشي، للمثول أمام محكمة أمريكية بعد إغلاق أحد فروع مطعمه الشهير بعد أيام من افتتاحه في ولاية أمريكية.

ووجد نجم مواقع التواصل الاجتماعي نفسه بورطة بعدما قامت سلطات بوسطن الأمريكية بإغلاق مطعمه وإرسال دعوة له لحضور جلسات استماع.

وأمر مسؤولو المدينة الأمريكية بإغلاقه السبت 26 سبتمبر/ أيلول 2020، بسبب فشله في اتباع معايير السلامة الخاصة بـ"كوفيد-19".

هذا وكان غوكشي قد افتتح مطعمه Nusr-Et Boston، في 18 سبتمبر/ أيلول، ليأمر مجلس التراخيص في المدينة بعد أقل من أسبوع بوقف نشاطه على الفور، وفقاً لبيان صادر عن المدينة. وعُلِّق كذلك ترخيص المشروبات الكحولية للمطعم إلى أجل غير مسمى.

قال مجلس التراخيص إن الإغلاق وتعليق الترخيص ضروريان "بسبب التهديد الحالي المُحدِق بصحة العامة وسلامتهم الناتج عن الإخفاق المستمر والمتكرر في الالتزام بمعايير السلامة العامة لكوفيد-19".

كما أوضح المسؤولون، في بيان، أنَّ المدينة تلقت شكوى في نفس يوم افتتاح المطعم، وجاء فيها أنَّ مطعم اللحوم فشل في الالتزام بشروط السلامة المرتبطة بـ"كوفيد-19"، بحسب ما نقل موقع "بوسطن غلوبي".