نانسي عجرم تستعد لإطلاق أغنية عن بيروت

من المقرّر أن تقوم نانسي بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، إلا أن كل التفاصيل ما زالت طي الكتمان، وهي طريقة نانسي في العمل، فهي من الفنانات اللواتي تعملن بصمت بعيداً عن أي ضجيج، وتتركن أعمالهن تتحدث عنهنّ.
This beautiful face 😍 I love u 💗 @NancyAjram #NancyAjram #NancyMagicalLIVEshow #نانسي_عجرم pic.twitter.com/AIZkGAnakp— #ALBIYAALBI (@nancyajram_ua) September 30, 2020
ويبدو أن نانسي أرجأت إصدار ألبومها الذي كان من المقرّر طرحه قريبًا، لاسيما بعد الأوضاع التي حلّت ببلدها لبنان، وانفجار بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/أب، فارتأت نانسي أن تصدر أغنية عن بيروت تكون عربون محبة ووفاء منها لمدينتها.
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