نانسي عجرم تستعد لإطلاق أغنية عن بيروت

بعد النجاح الكبير الذي حصده حفل النجمة نانسي عجرم على "تيك توك"، وتحقيقه نسبة مشاهدة مرتفعة على قناة نانسي في "يوتيوب" بعد مرور أسبوع واحد فقط، تستعد نانسي خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية خاصة عن بيروت.

من المقرّر أن تقوم نانسي بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، إلا أن كل التفاصيل ما زالت طي الكتمان، وهي طريقة نانسي في العمل، فهي من الفنانات اللواتي تعملن بصمت بعيداً عن أي ضجيج، وتتركن أعمالهن تتحدث عنهنّ.

ويبدو أن نانسي أرجأت إصدار ألبومها الذي كان من المقرّر طرحه قريبًا، لاسيما بعد الأوضاع التي حلّت ببلدها لبنان، وانفجار بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/أب، فارتأت نانسي أن تصدر أغنية عن بيروت تكون عربون محبة ووفاء منها لمدينتها.