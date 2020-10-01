ببغاوات سليطة اللسان… حديقة بريطانية تفرق بين 5 طيور بسبب "سب الزوار"

أقدمت حديقة حيوانات برطانية على التفريق بين 5 ببغاوات سليطة اللسان بعد أن علمت إدارة الحديقة أنها تسب الزوار.

وأبعدت حديقة "لنكولنشاير وايلدلايف بارك" بمقاطعة لنكولنشاير شرقي إنجلترا الببغاوات بعضها عن بعض لتعيش في أماكن متباعدة، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

يشجعون بعض على السب!

وانضمت الببغاوات الخمسة، واسمها بيلي، وإيلسي، وإريك، وجايد، وتايسون، في شهر أغسطس/آب، إلى مستعمرة الحديقة التي تضم أكثر من 200 ببغاء رمادي، ولكن بعد وقت قليل، بدأ بعضها في تشجيع بعضها الآخر على السب.

Swearing parrots removed from view in Lincolnshire Wildlife Park.

Could have happened in the Netherlands... pic.twitter.com/BKfNZZJZh6 — Karel van Oosterom (@KvanOosterom) September 30, 2020

وتعد الحديقة موطنا للببغاء تشيكو، الذي تصدّر العناوين الرئيسية في الأخبار خلال شهر سبتمبر/أيلول، بعد أن تعلم ترديد أغنيات لعدد من نجوم البوب، من بينها أغنية If I Were a Boy للنجمة الأمريكية بيونسيه.

يقول ستيف نيكولز، المدير التنفيذي للحديقة، قال في حديثه مع وكالة PA Media البريطانية: "رأيناها بسرعة؛ إذ إننا معتادون على الببغاوات التي تسب، ولكن لم تكن لدينا قط خمسة منها في الوقت نفسه. أغلب الببغاوات تصمت في الخارج، ولكن لسبب ما، استمتعت هذه الببغاوات الخمسة بالأمر".

"اغرب عن وجهي عليك اللعنة"

ويضيف نيكولز: "الناس يأتون إلينا لكنهم يعتقدون أنها مسلية للغاية، لم نتلقّ شكوى واحدة. عندما يقول لك أحد الببغاوات: (اغرب عن وجهي عليك اللعنة)، يسلي هذا الأمر الناس للغاية. ويجلب ابتسامات كبيرة في سنة صعبة حقا".

يشار إلى أنه لم يقدم أي من الزوار شكاوى بسبب الببغاوات، لكنها فصلت من أجل الأطفال الزائرين، وأملا في أن تلتقط هذه الببغاوات أصوات الصفير الطبيعية التي تصدرها الببغاوات الرمادية الإفريقية الأخرى، بحسب تقرير الغارديان.