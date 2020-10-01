ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم تغلق مئات المتاجر

قالت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في العالم، اليوم الخميس، إن إتش آند إم "H&M" تعتزم إغلاق مئات المتاجر العام المقبل، حيث دفعت أزمة فيروس كورونا المزيد من المتسوقين عبر الإنترنت بعد أن أبلغت عن انخفاض أقل من المتوقع في أرباح الربع الثالث، وتغلق 250 متجراً حول العالم.

إن "إتش آند إم" الماركة السويدية الشهيرة التي وسعت على مدى عقود شبكة متاجرها حول العالم، ستهدف إلى تقليص عددها بمقدار صافي 250 في العام المقبل، وهو ما يمثل 5% من شبكتها الحالية، حسب وكالة "رويترز".

H&M says it will close hundreds of stores next year as it accelerates a shift to online retail https://t.co/neDxw6YvH4 pic.twitter.com/WyTM52ykLn — Reuters (@Reuters) October 1, 2020

تم إغلاق المزيد من المتاجر وفتح عدد أقل خلال العامين الماضيين، حيث تتكيف مع التحول عبر الإنترنت الذي يقود إلى المزيد من المنافسة. قال بائع التجزئة، في وقت سابق من هذا العام، إن صافي عدد متاجره سينخفض بالفعل في عام 2020، وقالت الشركة أيضًا إن المبيعات استمرت في التعافي في سبتمبر/أيلول بسبب تأثير الفيروس.

H&M plan to close 250 stores globally as profits hit - https://t.co/ODfgsc1AEl pic.twitter.com/4UQhDVAF0n — LondonLovesBusiness (@LondonLovesBiz) October 1, 2020

وقالت الرئيسة التنفيذية هيلينا هيلميرسون: "على الرغم من أن التحديات لم تنته بعد، إلا أننا نعتقد أن الأسوأ خلفنا ونحن في وضع جيد للخروج من الأزمة بشكل أقوى".

وشهدت مجموعات البيع بالتجزئة المنافسة للأزياء أيضًا انتعاشًا، حيث أعلنت شركة Inditex الرائدة في السوق، المالكة لـ"Zara"، عن عودة الأرباح في الربع من مايو/أيار إلى يوليو/تموز.

H&M plans to close about 5% of its stores next year https://t.co/Z3FfZOy1h5 — Bloomberg (@business) October 1, 2020

قال المحللون في مذكرة: "بشكل عام، الربع الثالث هو ربع أفضل مما كان متوقعًا"،

"نعتقد أن السوق لا يزال غير مدرك تمامًا للجودة المحسنة لنموذج أعمال H&M والبنية التحتية. نعتقد بدلاً من ذلك أن هذه المجموعة من النتائج هي دليل إضافي على أن تحول H&M لا يزال يسير على الطريق الصحيح".

More evidence that we need a new #Economic model. How much are the workers paid who make the clothes for this brand. How much #human & #environmental #exploitation lies behind this headline? #ClimateChange https://t.co/DsEQe0xCfE — Paul Noël Writer, Environmentalist, #ClimateCrisis (@JunagarhMedia) October 1, 2020

وانخفضت أرباح الشركة السويدية قبل خصم الضرائب إلى 2.37 مليار كرونة (265.6 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة المالية، من 5.01 مليار قبل عام. وشهد محللون استطلعت رفينيتيف متوسط أرباحهم 2.03 مليار كرونة.

I's going to get brutal for retail landlords H&M plans to close 250 stores https://t.co/9o3n1NH7LL via @financialtimes — John Finn (@SeanFionn) October 1, 2020

كانت H&M قد أشارت بالفعل إلى أن الأرباح ستصل إلى نحو 2 مليار كرونة مدعومة بتخفيضات التكلفة حيث تعافت بسرعة أكبر من المتوقع.

في الربع من مارس/آذار إلى مايو/أيار، دفع الوباء H&M إلى خسارة فادحة، هي الأولى منذ عدة عقود، حيث انخفضت المبيعات إلى النصف.

قالت H&M إن مبيعاتها في سبتمبر انخفضت بنسبة 5% على أساس سنوي بالعملات المحلية بعد أن انخفضت بنسبة 19% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس/آب.