في يومها العالمي... كيف تحضر فنجان قهوة صحي

يعد الأول من أكتوبر من كل عام، هو اليوم العالمي للقهوة، والذي بدأ الاحتفال به رسميا منذ عام 2015 بمعرض إكسبو في مدينة ميلان الإيطالية.

ويعتبر مشروب القهوة من المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وأفاد تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الصحي، بأن هناك خطوات معينة للحصول على فنجان قهوة صحي، أولها عدم إضافة كمية كبيرة من السكر إلى القهوة، لأنه قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأضرار الصحية، نتيجة ارتفاع نسبة الفركتوز الذي يزيد فرص الإصابة بالأمراض.

ونصح الخبراء باختيار نوع جيد من البن، لأن هناك أنواعا مختلفة في الأسواق، مشيرين إلى أن أفضل الأنواع هو الذي يخلو من المبيدات الصناعية والمواد الكيميائية المضرة لصحة الجسم، وتسبب الإصابة ببعض الأمراض.

ويفضل إضافة القرفة إلى القهوة، لمساهمتها في خفض نسبة الجلوكوز في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية لدى مرضى السكر.

كما يجب تجنب إضافة المبيضات الصناعية إلى القهوة عند تحضيرها، لأنها قد تؤدي إلى زيادة وزن الجسم، ويفضل استبدالها بالحليب كامل الدسم المفيد لصحة العظام.

وأخيرا ينصح بإضافة الكاكاو إلى القهوة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.