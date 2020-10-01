امرأة تحصل على لقب "أميرة" بعد 7 سنوات من معركة لإثبات نسبها لملك بلجيكا السابق

تمكنت الفنانة البلجيكية دلفين بويل اليوم الخميس من الحصول على حكم قضائي يثبت نسبها لملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني، وتوجت 7 سنوات من معركة قضائية بالحصول على لقب أميرة بحكم المحكمة.

ومنحت محكمة الاستئناف بويل، البلغة من العمر 50 عاما، لقب "أميرة بلجيكا" بعد أن أثبت فحص للحمض النووي يخص الملك السابق أنه والدها، حسبما ذكر محامي بويل في بيان مضيفا أنها "راضية تماما" عن الحكم، بحسب رويترز.

وكشف فحص الحمض النووي في يناير/ كانون الثاني أن ألبرت الثاني هو والد بويل، مما وضع نهاية لدعوى قضائية لإثبات الأبوة كانت بويل قد رفعتها.

Delphine Boël doet het niet voor het geld van koning Albert. Straks om 18.20 uur in @VTMRoyalty pic.twitter.com/zgoTAMEymy — Royalty (@VTMRoyalty) February 7, 2016

ودخل ألبرت، الذي تنازل قبل ست سنوات عن العرش لصالح ابنه فيليب، في نزاع قضائي طويل الأمد مع ادعاء بويل.

وإلى جانب الاعتراف بكونها أميرة، ستغير بويل اسمها ليصبح ملحقا باسم عائلة والدها (ساكس كوبورج). كما ستحصل ابنتها جوزيفين وابنها أوسكار على لقب ملكي إلى جانب مناداتهما بوصف صاحب السمو الملكي.

وقال محامو بويل:

"هذا الانتصار في المعركة القضائية لا يغني شيئا عن حب الأب، لكنه يمنح شعورا بالعدالة".

وصدر حكم المحكمة بصورة مفاجئة إذ كان من المقرر صدوره في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.