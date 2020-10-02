بعد أن أحرقها زوجها السابق أثناء بث مباشر... موت مدونة فيديو صينية يثير جدلا واسعا

توفيت مدونة فيديو صينية ذات شعبية واسعة بعد أن قام زوجها السابق بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها، بينما كانت تحاول الظهور في بث مباشر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية صينية.

المدونة تدعى "لامو" وتتمتع بشعبية كبيرة على تطبيق "دويين"، وهو النسخة الصينية من تطبيق تيك توك، حيث كان لديها مئات الآلاف من المتابعين، وعانت "لامو" من حروق أصابت 90% من جسدها وتوفيت بعد أسبوعين من وقوع الاعتداء، وفقا لموقع ديلي ميل.

Chinese Vlogger, Lamu Tragically Dies After Ex-husband Set Her on Fire During a Live Streaming Show#Lamu #ChineseVlogger https://t.co/rEgF5cdfwS — LatestLY (@latestly) October 2, 2020

وأثارت القضية نقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول العنف ضد النساء في الصين. وأشارت بعض التقارير الواردة من وسائل الإعلام الصينية إلى أن المشتبه به كان يسعى للانتقام من لامو لأنها بادرت بالطلاق بسبب العنف المنزلي. كان للزوجين ولدان صغيران.

Chinese social media star, 30, dies after 'being doused in petrol and set on fire by her ex-husband during a live-streaming show' https://t.co/oaK5vAs08P — Daily Mail Online (@MailOnline) October 1, 2020

عُرفت "لامو"، البالغة من العمر 30 عاماً، من إقليم سيشوان في الصين، بمنشوراتها السعيدة حول الحياة الريفية وحظيت بالإشادة لعدم استخدامها مستحضرات التجميل في مقاطع الفيديو التي كانت تصورها، وحصدت ملايين الإعجابات.