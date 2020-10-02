حقيقة المنافسة بين عمرو دياب ومصطفى قمر لتقديم أغنية راب

ترددت أنباء عن استعداد الفنان المصري عمرو دياب لتقديم أغنية راب، في الوقت الذي يحاول فيه مصطفى قمر تحضير نفس اللون الغنائي.

ونقل موقع "مصراوي" عن المنتج الفني حمادة بسيوني، قوله "مشروعي مع الفنان مصطفى قمر، تم الانتهاء منه بالفعل، وأتعاون به مع الموزع رامي المصري".

وأعرب المنتج الفني المصري عن إعجابه من إعلان الشاعر خالد تاج الدين، عن نجاحه في إقناع الفنان عمرو دياب بتقديم أول أغنية راب.

وكتب بسيوني عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "صحيت الصبح لقيت صديقي الشاعر خالد تاج الدين بيقول إنه بيقنع عمرو دياب إنه يغني راب".

وتابع "وفي مكالمة تليفونية بيني وبين الشاعر خالد تاج الدين، هو عارف إني أقنعت الفنان مصطفى قمر بعمل فني، ويغني فيه راب مفهمتش خالد عايز إيه؟!".

يشار إلى أن المطرب المصري، عمرو دياب، شارك اليوم الجمعة، بيانا وصف بـ"الهام" مع جمهوره عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وجاء في البيان الهام الذي أصدرته الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في السعودية الذي كان من المقرر أن يحييه غدا السبت، ضمن حفلات اليوم الوطني الـ90، أنه تم تأجيله حرصا عل سلامة الجميع.

وقالت الشركة في البيان: "حرصا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".