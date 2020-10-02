القضاء يصدر حكمه على أسترالي لكم امرأة مسلمة وداس على رأسها وهي حامل

وبحسب وكالة "سي إن إن"، فإن الرجل الأسترالي اعتدى على امرأة مسلمة عندما كانت حاملا في الأسبوع الثامن والثلاثين في أحد مقاهي سيدني في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وعندما كانت المرأة جالسة وهي ترتدي الحجاب، اقترب ستيب لوزينا من طاولتها، وبعد أن تحدث معها لفترة وجيزة، لكمها لوزينا عدة مرات وداس على رأسها عندما سقطت على الأرض. وقتها، قفز أصدقاء رنا وآخرون من مقاعدهم لتقييده.

وأصيبت المرأة بجروح طفيفة في الهجوم ولم يصب ابنها بأذى.

وقالت للصحفيين خارج المحكمة الشهر الماضي: "إذا شعرت بالحق في الإساءة جسديًا أو لفظيًا إلى شخص يبدو مختلفًا قليلاً عنك، فإن أستراليا ليست البلد المناسب لك".

بعد أشهر من الهجوم، كانت رنا الأسمر لا تزال تعاني من الآثار الجسدية والنفسية.

وأقر الرجل الأسترالي بأنه مذنب في الاعتداء، لكنه ادعى أنه ليس هجومًا عنصريًا أو معاديًا للإسلام. وقال لوزينا في المحكمة، "أنا لا أكرههم، لكنني لا أتوافق معهم. ليس لدي قضية معهم".