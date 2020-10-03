بعد انتشار فيديو لاشتباك بالأيدي وسط دمشق.. الداخلية تتصرف وتكشف التفاصيل.. فيديو

ألقت الشرطة السورية القبض على عدة أشخاص ممكن شاركوا في مشاجرة بالأيدي استخدمت فيها آلة حادة وسط العاصمة دمشق.

وكان فيديو المشاجرة انتشر على وسائل التواصل السورية حيث يقوم عدد من الأشخاص بضرب بعضهم البعض وسط حالة من التوتر.

ونشرت وزارة الداخلية السورية بيانا على صفحتها على فيسبوك أوضحت فيه تفاصيل المشاجرة، وجاء في البيان:

"تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لمشاجرة حصلت في محلة حديقة الجاحظ بدمشق بتاريخ 2020/10/1".

من خلال المعلومات الواردة إلى قسم شرطة عرنوس بدمشق، توجهت دورية إلى المكان المطلوب وأوقفت بعض أطراف المشاجرة وتبين قيام كل من المدعو: (ن. ش) والمدعو (ج. ش) والمدعو (ع. ش) بالتشاجر مع (ا. ص) وقيام أحدهم بضرب المدعو (ا. ص) بأداة حادة على رأسه مما استدعى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وختم المنشور: "تم تنظيم الضبط اللازم والتحقيق جاري لمعرفة بقية المشاركين في المشاجرة وسيصار لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم".