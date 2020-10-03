القبض على امرأة في سوريا عذبت ابن زوجها

ونشرت صفحة وزارة الداخلية السورية على "فيسبوك" أن قسم شرطة الشماس ألقى القبض على امرأة أقدمت على تعذيب ابن زوجها بطريقة حشية.

وجاء في البيان أنه: "ورد إخبار إلى قسم شرطة الشماس بحمص عن تعرض طفل من أهالي حي الشماس للتعذيب والاضطهاد من قبل زوجة والده المدعوة ( ف . ا ) وأولادها وذلك أثناء غياب والد الطفل".

وأضافت الوزارة: "تم إلقاء القبض عليها وإحضارها مع ولديها والطفل إلى القسم ولدى معاينة الطفل (خالد. ع تولد 2012 ) من قبل الطبيب الشرعي تبين تعرضه للتعذيب المتكرر، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على تعذيبه حيث قامت بتعريته من ملابسه ودهن جسمه بمربى المشمش وتعريضه للشمس على سطح البناء بالتعاون مع ولدها، ومن ثم أخذه إلى حديقة المنزل ورمي مادة التبن (علف الحيوانات) عليه وإجباره على أكلها ورمي الأوساخ والزبالة عليه بحضور ابنتها التي قامت بتصويره".

وقالت الداخلية السورية: "ولدى تفقد جوال المذكورة عثر بضمنه على صور تثبت تعرض الطفل المذكور للتعذيب، تم تنظيم الضبط اللازم، وسيتم تقديمهم للقضاء المختص".