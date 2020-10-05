كلوب بعد سباعية أستون فيلا: "صنعنا التاريخ الخطأ"... فيديو

علق المدرب الألماني، يورغن كلوب، على خسارة فريقه ليفربول أمام نظيره أستون فيلا، بنتيجة (7-2)، في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال كلوب، "من يريد أن يخسر (7-2؟!).. منذ سنوات قلنا لأنفسنا أننا نريد صناعة التاريخ.. هذا تاريخ.. ولكن من الواضح أنه النوع الخطأ".

وأضاف، مدرب ليفربول "كل الأشياء التي ليس من المفترض أن نفعلها في مباراة كرة قدم فعلناها الليلة.. الهدف الأول كان له تأثير ولم يكن من المفترض ذلك. استقبلنا أهدافا مماثلة في الماضي، لكن رد الفعل لم يكن جيدا، وفقدنا السيطرة"، وفقا لشبكة "بي بي سي" سبورت.

وتابع، "من السهل تصديق النتيجة لأنني كنت موجودا، أولا يجب أن نقول إن فيلا أدى بشكل جيد جدا".

"We told ourselves we want to create history. That was history... but the wrong one." 😬



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وأردف: "كانوا أذكياء ومباشرين جدا، وأقوياء على المستوى البدني، ونحن لم نكن كذلك.. حصلنا على فرص كبيرة لم نستغلها".

أحرز أولي واتكنز ثلاثية رائعة في الشوط الأول ليقود أستون فيلا لانتصار مذهل 7-2 على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، ويضع حدا لبداية حامل اللقب المثالية للموسم الجديد بطريقة غير عادية.

وتجنب فيلا الهبوط بصعوبة الموسم الماضي وأنهى الموسم متأخرا بفارق 64 نقطة عن ليفربول، الذي استقبل سبعة أهداف في مباراة واحدة بأي مسابقة لأول مرة منذ 1963.