25 دولارا في الساعة... جنيف توافق على أعلى حد أدنى للأجور في العالم

صوت 53 في المئة من الناخبيين في جنيف على مشروع قانون جديد لفرض حد أدنى للأجور سيكون الأعلى في العالم، ليبلغ 25 دولارا في الساعة.

وبحسب البيانات الحكومية، فإن أكثر من نصف الناخبيين في البلاد أيدوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 23 فرنكا سويسريا في الساعة، وذلك بدعم من ائتلاف النقابات العمالية التي تهدف لمكافحة الفقر وتسهيل الاندماج الإجتماعي واحترام حقوق الإنسان.

وتعتبر جنيف الرابعة من بين 26 كانتونا صوت لصالح الأمر في السنوات الأخيرة بعد نوشاتيل وجورا وتيسينو.

وبحسب تصريحات لمستشار ولاية جنيف، ماورو بوجيا، فإن الحد الأدنى الجديد للأجور سيُطبق على حوالي 6% من عمال الكانتون اعتبارا من الأول من نوفمبر، بحسب ما نقلت "سي ان ان".

ووصفت منظمة العمل النقابي في جنيف، المنظمة الجامعة للنقابات في جنيف، النتيجة بأنها "انتصار تاريخي، سيفيد بشكل مباشر 30 ألف عامل، ثلثيهم من النساء".